Inefop abrió un llamado laboral para un cargo con sueldo de $ 115.000: requisitos para postularse

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) publicó un nuevo llamado laboral para un cargo con el título de "especialista gestión de datos", destinado para Montevideo.

Se trata de un cargo abierto para integrar el equipo nacional del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (Piaac), detallan las bases del llamado.

Este puesto de trabajo tiene una carga horaria de 40 horas semanales y un salario de $ 115.177 nominales por mes. Se requiere cierta flexibilidad horaria para reuniones virtuales internacionales en ocasiones específicas y estar disponible para viajes nacionales e internacionales. El contrato tiene duración hasta diciembre de 2029.

Funciones del cargo de especialista de gestión de datos

Este llamado detalla las siguientes funciones que son específicas de este rol:

Ser responsable de la gestión operativa y técnica de los datos del proyecto Piaac a nivel nacional, en coordinación con las instituciones involucradas.

del proyecto Piaac a nivel nacional, en coordinación con las instituciones involucradas. Gestionar, coordinar y supervisar la integración centralizada de datos provenientes de distintas fuentes, así como los flujos y procesos asociados.

provenientes de distintas fuentes, así como los flujos y procesos asociados. Realizar validaciones, controles de consistencia y controles de calidad de los datos provenientes de los instrumentos del estudio, de acuerdo con las directrices y estándares internacionales del proyecto Piaac.

provenientes de los instrumentos del estudio, de acuerdo con las directrices y estándares internacionales del proyecto Piaac. Realizar y/o supervisar los procesos de codificación de datos , asegurando su correcta ejecución y documentación.

, asegurando su correcta ejecución y documentación. Organizar, preparar y gestionar el envío de los archivos de datos al Consorcio internacional dentro de los plazos y formatos establecidos.

Para ver el resto de las actividades específicas del rol y las funciones generales del mismo, se pueden encontrar en la página oficial de Inefop.

Gestión de datos. Foto: GettyImages

Requisitos para postularse a este trabajo de Inefop

Este rol de Inefop tiene los siguientes requisitos académicos:



Formación terciaria de al menos cuatro años, completa con título habilitado en Estadística, Economía, Ingeniería de Datos, Sociología con orientación cuantitativa, o disciplinas afines.

Inglés nivel avanzado.

Formación y/o experiencia específica en gestión de datos para encuestas a gran escala o evaluaciones educativas internacionales (deseado).

Posgrado/maestría en áreas relacionadas con gestión de datos, análisis estadístico o metodología de encuestas (deseado).

Cómo postularse al llamado laboral

Cartel de Inefop en fachada de edificio. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

El período de postulaciones permanecerá abierto hasta el domingo 8 de marzo de 2026. Para postularse, los candidatos deberán ingresar a este enlace y hacer clic en "postularse". Se abrirá una ventana de diálogo pidiéndole al usuario que inicie sesión o cree una cuenta para realizar la postulación.