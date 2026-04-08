OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este jueves 9 de abril de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó este miércoles a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante el jueves 9 de abril de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que se trabajará sobre la red de distribución de agua, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Gruta de Lourdes.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Antillas, Los Ángeles, Dr. Horacio García Lagos y avenida General San Martín.

El corte de agua comenzará a las 08:00 y se extenderá hasta las 14:00 del jueves 9 de abril de 2026.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Pileta con agua. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Por otro lado, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.