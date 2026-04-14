Presidencia de la República abrió llamado laboral para un puesto con sueldo de $ 65.000

La Presidencia de la República abrió un llamado para operadores de soporte TI, a ejercer en la Torre Ejecutiva en Montevideo. Con una carga horaria de 40 horas semanales, ofrecen una remuneración mensual de $ 65.000. La duración del contrato es de un año, con posibilidad de extensión.

El operador integrará el equipo de soporte técnico para brindar atención de primer nivel a los usuarios de Presidencia, garantizando la correcta operación de estaciones de trabajo, dispositivos periféricos y soluciones de software institucionales.

El puesto de técnico se inscribe en el proyecto “Fortalecimiento institucional de la Presidencia de la República para una gobernanza más efectiva, transparente e innovadora”, suscrito entre la Presidencia de la República, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). Dicho programa tiene como propósito brindar soporte técnico y operativo integral a las unidades ejecutoras y dependientes de la Presidencia de la República.

Perfil requerido para el cargo de operador en Presidencia

1. Formación académica: estudiante avanzado o egresado de carreras técnicas en informática (UTU, tecnicaturas, o similar).

2. Experiencia profesional: experiencia mínima demostrable de dos años en cargos similares de soporte técnico o mesa de ayuda.

3. Conocimientos técnicos (excluyentes):



Administración de Windows 10 y 11 a nivel de soporte.

Configuración de redes básicas (TCP/IP, DHCP/DNS, Wi-Fi, VPN).

Dominio de suites de ofimática.

Conocimiento operativo de buenas prácticas basadas en ITIL (gestión de incidentes y requerimientos).

4. Conocimientos Valorados:



Experiencia básica en entornos macOS o distribuciones Linux.

Conocimientos en herramientas de seguridad (EDR, cifrado de disco).

Manejo de herramientas de gestión de solicitudes.

Hombre brindando soporte técnico. Foto: Canva

5. Competencias Blandas:



Marcada orientación al servicio y atención al usuario.

Capacidad de comunicación clara (oral y escrita) para explicar conceptos técnicos a perfiles no técnicos.

Organización, proactividad y capacidad para trabajar bajo presión en entornos de alta demanda.

¿Cuáles son las responsabilidades del puesto en Presidencia de la República?

Las tareas y responsabilidades detalladas en las bases del llamado se presentan a continuación:

1. Gestión de Incidentes y Requerimientos



Recepcionar, categorizar y resolver incidentes a través del sistema de solicitudes, cumpliendo con los niveles de servicio (SLA) definidos.

Diagnosticar y solucionar fallas en hardware, sistemas operativos y aplicaciones corporativas.

Realizar el escalamiento documentado a áreas especializadas o proveedores externos cuando la complejidad lo requiera, manteniendo la trazabilidad de la solicitud.

2. Operaciones y despliegue de equipamiento



Configurar e instalar equipos (desktops, laptops, tablets) bajo estándares institucionales: imágenes de SO, políticas de seguridad, cifrado, VPN y antivirus/EDR.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo (actualización de drivers, parches de seguridad y limpieza lógica).

Gestión de inventario: control de altas, bajas, asignación de accesorios y etiquetado de activos.

Soporte de autenticación. Foto: Canva

3. Servicios al usuario y colaboración



Brindar soporte en la configuración y uso de herramientas de productividad (M365) y plataformas de videoconferencia (Teams, Zoom, Webex) en salas de reuniones.

Gestión de accesos: soporte en autenticación (SSO/MFA) y restablecimiento de credenciales bajo protocolos de seguridad.

Ejecutar procesos de onboarding y offboarding técnico para funcionarios (entrega/recepción de equipos y borrado seguro de datos).

4. Documentación y mejora continua



Elaborar y actualizar artículos en la base de conocimientos (FAQs, guías de usuario y manuales técnicos).

Identificar problemas recurrentes y proponer mejoras o automatizaciones para reducir el volumen de solicitudes.

Capacitar de forma continua a los usuarios finales en el uso eficiente de las herramientas de oficina.

¿Cómo postularse al llamado de operador de soporte TI?

Las postulaciones deben enviarse al correo electrónico: [email protected], identificando el nombre del cargo al que se postula. Se reciben postulaciones hasta el 21 de abril. Para más información, consultar las bases del llamado.