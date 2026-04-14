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Presidencia de la República abrió llamado laboral para un puesto con sueldo de $ 65.000

La Torre Ejecutiva abrió inscripciones para técnicos en informática. La remuneración es de $ 65.000 por 40 horas semanales. Conocé los requisitos de formación y experiencia previa para este cargo.

El País
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14/04/2026, 12:22
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Fachada de la Torre Ejecutiva, edificio sede del Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay en Montevideo.
Fachada de la Torre Ejecutiva, edificio sede del Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay en Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

La Presidencia de la República abrió un llamado para operadores de soporte TI, a ejercer en la Torre Ejecutiva en Montevideo. Con una carga horaria de 40 horas semanales, ofrecen una remuneración mensual de $ 65.000. La duración del contrato es de un año, con posibilidad de extensión.

El operador integrará el equipo de soporte técnico para brindar atención de primer nivel a los usuarios de Presidencia, garantizando la correcta operación de estaciones de trabajo, dispositivos periféricos y soluciones de software institucionales.

Llamado laboral de OSE ofrece puestos con salario de $ 78.000 mensuales: requisitos y plazos

El puesto de técnico se inscribe en el proyecto “Fortalecimiento institucional de la Presidencia de la República para una gobernanza más efectiva, transparente e innovadora”, suscrito entre la Presidencia de la República, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). Dicho programa tiene como propósito brindar soporte técnico y operativo integral a las unidades ejecutoras y dependientes de la Presidencia de la República.

Perfil requerido para el cargo de operador en Presidencia

1. Formación académica: estudiante avanzado o egresado de carreras técnicas en informática (UTU, tecnicaturas, o similar).
2. Experiencia profesional: experiencia mínima demostrable de dos años en cargos similares de soporte técnico o mesa de ayuda.
3. Conocimientos técnicos (excluyentes):

  • Administración de Windows 10 y 11 a nivel de soporte.
  • Configuración de redes básicas (TCP/IP, DHCP/DNS, Wi-Fi, VPN).
  • Dominio de suites de ofimática.
  • Conocimiento operativo de buenas prácticas basadas en ITIL (gestión de incidentes y requerimientos).

4. Conocimientos Valorados:

  • Experiencia básica en entornos macOS o distribuciones Linux.
  • Conocimientos en herramientas de seguridad (EDR, cifrado de disco).
  • Manejo de herramientas de gestión de solicitudes.
Hombre brindando soporte técnico
Hombre brindando soporte técnico.
Foto: Canva

5. Competencias Blandas:

  • Marcada orientación al servicio y atención al usuario.
  • Capacidad de comunicación clara (oral y escrita) para explicar conceptos técnicos a perfiles no técnicos.
  • Organización, proactividad y capacidad para trabajar bajo presión en entornos de alta demanda.

¿Cuáles son las responsabilidades del puesto en Presidencia de la República?

Las tareas y responsabilidades detalladas en las bases del llamado se presentan a continuación:
1. Gestión de Incidentes y Requerimientos

  • Recepcionar, categorizar y resolver incidentes a través del sistema de solicitudes, cumpliendo con los niveles de servicio (SLA) definidos.
  • Diagnosticar y solucionar fallas en hardware, sistemas operativos y aplicaciones corporativas.
  • Realizar el escalamiento documentado a áreas especializadas o proveedores externos cuando la complejidad lo requiera, manteniendo la trazabilidad de la solicitud.

2. Operaciones y despliegue de equipamiento

  • Configurar e instalar equipos (desktops, laptops, tablets) bajo estándares institucionales: imágenes de SO, políticas de seguridad, cifrado, VPN y antivirus/EDR.
  • Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo (actualización de drivers, parches de seguridad y limpieza lógica).
  • Gestión de inventario: control de altas, bajas, asignación de accesorios y etiquetado de activos.
Soporte de autenticación
Soporte de autenticación.
Foto: Canva

3. Servicios al usuario y colaboración

  • Brindar soporte en la configuración y uso de herramientas de productividad (M365) y plataformas de videoconferencia (Teams, Zoom, Webex) en salas de reuniones.
  • Gestión de accesos: soporte en autenticación (SSO/MFA) y restablecimiento de credenciales bajo protocolos de seguridad.
  • Ejecutar procesos de onboarding y offboarding técnico para funcionarios (entrega/recepción de equipos y borrado seguro de datos).

4. Documentación y mejora continua

  • Elaborar y actualizar artículos en la base de conocimientos (FAQs, guías de usuario y manuales técnicos).
  • Identificar problemas recurrentes y proponer mejoras o automatizaciones para reducir el volumen de solicitudes.
  • Capacitar de forma continua a los usuarios finales en el uso eficiente de las herramientas de oficina.

¿Cómo postularse al llamado de operador de soporte TI?

Las postulaciones deben enviarse al correo electrónico: [email protected], identificando el nombre del cargo al que se postula. Se reciben postulaciones hasta el 21 de abril. Para más información, consultar las bases del llamado.

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