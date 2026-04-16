Un sueldo de $91.128 por 20 horas semanales: el llamado que abrió el Ministerio de Ganadería

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), abrió un llamado para gestor en tareas de articulación entre el Programa en Alimentos y Salud Humana (PAyS) y el Sector Productivo Nacional. La modalidad contractual es de arrendamiento de servicio, ofreciendo un sueldo de $ 91.128 por 20 horas semanales. Las postulaciones cierran el 22 de abril.

Actividades y tareas del gestor en el MGAP

Las tareas se detallan en las bases del llamado, relacionadas al desarrollo e implementación de servicios científico-tecnológicos del PAyS, a la planificación estratégica de vinculación del PAyS y al posicionamiento y la sostenibilidad del PAyS. Las especificaciones de cada una de estas áreas de actividad están especificadas en el PDF adjunto del llamado.

Requisitos para el puesto en el MGAP

Requisitos excluyentes

1. Formación académica



Profesional en ciencia y tecnología de alimentos, medicina, ingeniería en alimentos, bioquímica, biotecnología, nutrición o carreras afines.

Con formación complementaria en gestión de la innovación, transferencia tecnológica o desarrollo de negocios.

2. Experiencia



Experiencia mínima de dos años en funciones de vinculación, transferencia de conocimiento, desarrollo de negocios tecnológicos o similares. Experiencia previa en proyectos (mínimo dos) relacionados con alimentos, salud y/o industria biotecnológica.

3. Conocimientos



Formación en propiedad intelectual y transferencia tecnológica

Inglés intermedio-avanzado

Stand MGAP en Expo Prado. Foto: Archivo El País

Requisitos no excluyentes

Conocimiento del ecosistema de innovación, convocatorias de I+D+i y fondos de financiamiento local.

Habilidades de comunicación y negociación.

Cursos de normativa alimentaria.

Autonomía, proactividad y organización.

Capacidad de articular actores con diferentes culturas (academia-empresa).

Orientación a resultados y resolución de problemas.

¿Cómo postularse al llamado en el MGAP?

Los interesados deben completar con los datos personales solicitados el formulario de inscripción que se encuentra en la página web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, adjuntando el currículum vitae en formato PDF, e indicar el número de referencia (Nº 5905/2026). Se pueden realizar consultas al correo: [email protected]. Ya están recibiendo postulaciones y el período cierra el 22 de abril.