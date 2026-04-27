Llamado en el MEF para asesores con una remuneración de $ 64.000 por 40 horas semanales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió cinco puestos para economistas que puedan brindar asesoramiento y gestionar el diseño de política económica. En un régimen de 40 horas semanales, ofrecen una remuneración de $ 64.986. Dos de los puestos son para ejercer en la Contaduría General de la Nación, y los otros tres en la Dirección General de Secretaría del MEF.

El próposito del puesto, según destaca el MEF en las bases del llamado es "participar y brindar asesoramiento técnico en materia presupuestal y fiscal, con especial énfasis en la elaboración y análisis de proyecciones de recursos, crédito y ejecución presupuestal, así como en el seguimiento, evaluación y monitoreo del presupuesto nacional y el control del cumplimiento de los límites y anclas fiscales".

Requisitos para el cargo de economista en el MEF

Requisitos excluyentes



Formación básica o académica: título de economista o licenciado en economía expedido por la Universidad de la República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente. Experiencia: igual a un año en el ámbito público y/o privado, relacionada con las principales actividades descriptas. Otros: cursos o conocimientos de paquetes estadísticos y herramientas informáticas vinculadas a las tareas a realizar.

Requisitos no excluyentes

Formación

Cursos, seminarios, talleres y otro tipo de capacitaciones realizadas por instituciones de reconocida idoneidad vinculados a las actividades descriptas para el cargo. Cursos o conocimientos en materia de gestión presupuestal, estadísticas fiscales, y finanzas públicas. Cursos o conocimiento en analítica de datos. Cursos o conocimientos vinculados a las principales actividades descriptas para el cargo.



Realizando cálculos y mirando gráficas. Foto: Canva

Experiencia

Superior a un año en actividades o funciones relacionadas a las principales actividades descriptas para el cargo en el ámbito público y/o privado, debidamente documentadas. Superior a un año en presupuesto público y/o privado, análisis de gestión presupuestal, análisis funcional en sistemas de gestión y analítica de datos. Otros: cursos de idioma inglés debidamente documentados.



¿Cómo postularse al cargo de economista en el MEF?

Los interesados deben completar el formulario de inscripción del llamado con los datos que se indican en la página web de Uruguay Concursa: www.uruguayconcursa.gub.uy. Ya están abiertas las inscripciones y el período cierra el 11 de mayo. Por más información, consultar en las bases del llamado.