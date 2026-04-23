MVOT abre llamado laboral y ofrece un sueldo de más de $ 76.000 por 30 horas semanales

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) abrió un llamado laboral para escribanos públicos que desarrolle tareas en la Intendencia de Canelones en el marco de los proyectos del Programa de Mejoramiento de Barrios III. Ofrecen una remuneración de $ 76.930 por una carga de 30 horas semanales. El lugar de trabajo es en Ciudad de Canelones.

El objetivo del cargo es dar seguimiento del área jurídica-notarial de los proyectos a desarrollar por la Dirección de Vivienda de la Intendencia de Canelones, en base a las pautas fijadas por la Dirección General de Desarrollo Social en un todo de acuerdo con las normas y reglamentos municipales, nacionales e internacionales en el caso de ser necesario. Las actividades a desempeñar se detallan en las bases del llamado.

Requisitos excluyentes para el trabajo en el MVOT

Profesional universitario, escribano público , con formación reconocida por la Udelar y/o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente, con experiencia no menor a tres años y/o muy buena formación relacionada con la temática a desarrollar en la consultoría.

, con formación reconocida por la y/o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente, con experiencia no menor a tres años y/o muy buena formación relacionada con la temática a desarrollar en la consultoría. Se valorará experiencia laboral en áreas de la administración pública.

¿Cómo postularse al llamado de escribano en el MVOT?

Para postularse al puesto de escribano en el MVOT, se debe presentar físicamente en el Programa de Mejoramiento de Barrios III, en Bartolomé Mitre 1441, 5º piso (Montevideo) un sobre cerrado, indicando el objeto del llamado: “Llamado ref. N° 4/2026 para integrar lista de prelación para el cargo de escribana pública como fortalecimiento de la Intendencia de Canelones”,

También, los interesados deben enviar una copia del CV y del título habilitante a través del correo electrónico: llamados@piai.gub.uy. Se aceptan inscripciones hasta el 30 de abril a las 17:00 horas. Para más información, consultar las bases del llamado.