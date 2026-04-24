Ministerio del Interior abre inscripciones para 648 plazas y un salario superior a $ 63.000

El Ministerio del Interior abrió un llamado laboral con 648 puestos para agentes ejecutivos en jefaturas policiales en todos los departamentos del país. Con una carga horaria de 48 horas semanales, ofrecen un sueldo de $ 63.927.

Según indica el ministerio en las bases del llamado, el objetivo del puesto es "desempeñar tareas relacionadas al mantenimiento del orden y seguridad pública, prevención y control de los delitos y demás funciones establecidas en la Ley Orgánica Policial, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente".

Requisito excluyente para ser agente policial

Tener aprobado en forma completa, al vencimiento de la inscripción, el ciclo básico de enseñanza secundaria o su equivalente en el Consejo de Educación Técnico Profesional - UTU.

Incompatibilidades y prohibiciones

Incompatibilidades



Mantener vigente otros vínculos con la Administración Pública, excepto aquellos que admitan su acumulación con otros cargos o funciones en virtud de norma jurídica expresa. Percibir pasividad, retiro o subsidio proveniente de actividad pública generada por sí mismo, excepto que se suspenda su percepción o que una norma legal habilite el cobro de ambas remuneraciones.

Prohibiciones



Haber sido desvinculados, mediante Resolución firme por la comisión de falta grave administrativa o incumplimiento de sus obligaciones, sea como funcionario público o cualquier otra modalidad de vinculación. Poseer mala conducta, lo cual se acreditará mediante Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la autoridad competente. Poseer anotaciones policiales que no sean consideradas por el ordenamiento jurídico como delitos pero que demuestren conductas incompatibles con la función policial. Existencia de inhabilitación como consecuencia de sentencia penal ejecutoriada.

¿Cómo postularse al llamado de policías en el Ministerio del Interior?

Hasta el 10 de mayo inclusive, se reciben inscripciones exclusivamente a través del siguiente enlace: https://inscripciones.minterior.gub.uy/formularios/show/535.

Además, se le puede dar seguimiento al proceso del concurso a través de: https://www.gub.uy/ministerio-interior/comunicacion/convocatorias/60682026-agente-ejecutivoagente-eventual-multilocalidad. Para más información, consultar las bases del llamado.