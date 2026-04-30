La Inddhh abrió un llamado laboral para dos cargos con sueldos de $ 126.000 más otros beneficios

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) abrió concurso para proveer dos profesionales en ciencias humanas, sociales o jurídicas, en escalafón A, grado IV. Se trata de un régimen de dedicación especial, con un mínimo de seis horas diarias laborales, por un sueldo de $ 126.835. Además, ofrecen beneficios sociales y de mérito: por dedicación especial de un 58.5% sobre el sueldo básico, hogar constituido de 1.5 base de prestación social, y antigüedad del 1% sobre el sueldo básico por año de trabajo.

El propósito del puesto es integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), desempeñando sus funciones con énfasis en el desarrollo de su trabajo profesional, aportando sus conocimientos y experiencia al equipo interdisciplinario que se le asigne.

Requisitos para el cargo de profesional en la Inddhh

Requisitos excluyentes



Profesional universitario de las ciencias humanas y/o sociales y/o jurídicas.

de las y/o sociales y/o jurídicas. Formación en infancia y/o derechos humanos y/o políticas públicas.

Experiencia demostrable de al menos cinco años de trabajo con población en contexto de privación de libertad y/o institucionalización de niñas, niños y adolescentes.

Requisitos excluyentes

1. Formación a valorar



Formación de posgrado en derechos humanos y/o infancia o adolescencia.

Formación de posgrado en políticas públicas.

Especializaciones en derechos humanos.

Formación en sistematización y análisis de información.

Formación en temáticas vinculadas al llamado laboral (poblaciones vulnerables, infancias y adolescencias, protección especial, penal juvenil, monitoreo, género, entre otros).

(poblaciones vulnerables, infancias y adolescencias, protección especial, penal juvenil, monitoreo, género, entre otros). Buen manejo de las herramientas informáticas.

Excelente comunicación oral y escrita en idioma español.

Fachada del edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, Costituyente 1502, ND 20110906, foto Francisco Flores Archivo El Pais

2. Experiencia a valorar



Se valorará antecedentes de trabajo en área relacionadas a la protección de los derechos humanos .

. Se valorará la experiencia en resolución de conflictos y contención.

Experiencia en sistematización y elaboración de documentos e informes.

Se tomará en cuenta la experiencia de cargos similares, ya sea en el ámbito público como en el privado.

Otros: disponibilidad para viajar al interior.

¿Cómo postularse al llamado de Inddhh?

A través del portal www.uruguayconcursa.gub.uy, los interesados serán remitidos a la web de la Inddhh para proceder a la inscripción al llamado. Los postulantes podrán inscribirse únicamente completando el formulario web disponible en la web de la Inddhh hasta el viernes 8 de mayo.

Al momento de la inscripción se deberá adjuntar en un único documento PDF, los certificados que acrediten el cumplimiento de los requisitos excluyentes de formación y experiencia. Toda consulta se hará únicamente por correo electrónico a la dirección concurso@inddhh.gub.uy. Por más información, consultar en las bases del llamado.