La Inddhh abrió un llamado laboral para dos cargos con sueldos de $ 126.000 más otros beneficios
La Institución Nacional de Derechos Humanos abre inscripciones para profesionales con experiencia en infancia y derecho. Conocé las bases del concurso, los requisitos excluyentes y cómo postularte.
La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) abrió concurso para proveer dos profesionales en ciencias humanas, sociales o jurídicas, en escalafón A, grado IV. Se trata de un régimen de dedicación especial, con un mínimo de seis horas diarias laborales, por un sueldo de $ 126.835. Además, ofrecen beneficios sociales y de mérito: por dedicación especial de un 58.5% sobre el sueldo básico, hogar constituido de 1.5 base de prestación social, y antigüedad del 1% sobre el sueldo básico por año de trabajo.
El propósito del puesto es integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), desempeñando sus funciones con énfasis en el desarrollo de su trabajo profesional, aportando sus conocimientos y experiencia al equipo interdisciplinario que se le asigne.
Requisitos para el cargo de profesional en la Inddhh
Requisitos excluyentes
- Profesional universitario de las ciencias humanas y/o sociales y/o jurídicas.
- Formación en infancia y/o derechos humanos y/o políticas públicas.
- Experiencia demostrable de al menos cinco años de trabajo con población en contexto de privación de libertad y/o institucionalización de niñas, niños y adolescentes.
Requisitos excluyentes
1. Formación a valorar
- Formación de posgrado en derechos humanos y/o infancia o adolescencia.
- Formación de posgrado en políticas públicas.
- Especializaciones en derechos humanos.
- Formación en sistematización y análisis de información.
- Formación en temáticas vinculadas al llamado laboral (poblaciones vulnerables, infancias y adolescencias, protección especial, penal juvenil, monitoreo, género, entre otros).
- Buen manejo de las herramientas informáticas.
- Excelente comunicación oral y escrita en idioma español.
2. Experiencia a valorar
- Se valorará antecedentes de trabajo en área relacionadas a la protección de los derechos humanos.
- Se valorará la experiencia en resolución de conflictos y contención.
- Experiencia en sistematización y elaboración de documentos e informes.
- Se tomará en cuenta la experiencia de cargos similares, ya sea en el ámbito público como en el privado.
Otros: disponibilidad para viajar al interior.
¿Cómo postularse al llamado de Inddhh?
A través del portal www.uruguayconcursa.gub.uy, los interesados serán remitidos a la web de la Inddhh para proceder a la inscripción al llamado. Los postulantes podrán inscribirse únicamente completando el formulario web disponible en la web de la Inddhh hasta el viernes 8 de mayo.
Al momento de la inscripción se deberá adjuntar en un único documento PDF, los certificados que acrediten el cumplimiento de los requisitos excluyentes de formación y experiencia. Toda consulta se hará únicamente por correo electrónico a la dirección concurso@inddhh.gub.uy. Por más información, consultar en las bases del llamado.
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