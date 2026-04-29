Ministerio del Interior incautó más de 20.000 videos e imágenes de abuso sexual infantil en lo que va del año

El Ministerio del Interior realizó este miércoles una conferencia de prensa donde se dieron detalles sobre la operación "Amigos de la Infancia VI", una acción iniciada en Brasil en la que policías de 16 países, entre ellos Uruguay, ejecutaron el martes procedimientos contra delitos relacionados con abuso y explotación sexual infantil.

En ese marco, la fiscal de Delitos Sexuales, Verónica Bujarín, señaló que en 2025 se concretaron cuatro detenciones y que en lo que va de 2026 ya se realizaron cinco.

“[Los detenidos] están siendo judicializados, y logramos la condena de seis personas. Estamos en tratativas con otra persona para lograr una nueva condena”, adelantó la fiscal.

Bujarín sostuvo que “lo importante” en este caso es que “no quedamos solamente en el trabajo del almacenamiento y difusión de material”.

“Tenemos víctimas que han sido identificadas en nuestro país y, con el trabajo en conjunto, han sido rescatadas de este flagelo”, subrayó. En ese sentido, exhortó a la población a tomar esta jornada como “un día de concientización” sobre la lucha contra la explotación sexual a través de redes sociales.

Por su parte, el director general de Cibercrimen, Paulo Rocha, destacó que para la cartera de seguridad este es un tema “muy relevante e importante”.

“En este año llevamos aproximadamente 20.100 videos e imágenes incautados en distintas operaciones. A veces lo vemos como una imagen o un video, pero detrás de esto hay víctimas, y creo que eso es lo importante”, sostuvo Rocha. El jerarca resaltó además que detrás de esos números hay situaciones de abuso y vulnerabilidad.

En relación con los procedimientos realizados el martes, indicó que se suman a otras acciones desarrolladas durante el año. Como ejemplo, señaló que en 2025, a partir de 7.000 reportes recibidos, se concretaron alrededor de 70 allanamientos e incautaciones de materiales y equipos.

“Lo importante de esto es que la incautación de ese material alimenta otra base de datos de ICSE (Base de Datos Internacional de Interpol sobre Explotación Sexual de Niños), que permite otra tarea importante, que es la identificación de víctimas”, indicó Rocha.

Sobre la operación Amigos de la Infancia VI

Durante el martes, policías de 16 países, la mayoría de América Latina y entre ellos Uruguay, ejecutaron una operación conjunta y simultánea contra delitos relacionados con abuso sexual infantil, informó la Policía Federal brasileña.

La acción se basa en el “enfrentamiento de crímenes transnacionales que violan la dignidad sexual de niños y adolescentes”, indicó un comunicado de la policía brasileña, que detalló que los hechos investigados refieren a abuso de menores en el entorno digital.

En ese sentido, se cumplieron de forma simultánea órdenes judiciales de registro y confiscación de pruebas en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

En Brasil, el operativo tenía previsto ejecutar 16 órdenes de prisión preventiva y 159 órdenes de registro en domicilios de todo el país, según la Policía Federal.

Policía Federal de Brasil.

Después de Brasil, el país con más mandatos judiciales de registro es Argentina, con 68 órdenes; seguido de Panamá y República Dominicana, ambos con siete; y Uruguay y Guatemala, con cinco, de acuerdo a datos difundidos por el portal G1.

En el operativo brasileño participaron 746 agentes de la Policía Federal y de las policías civiles regionales de todos los estados. Además, se cumplieron 16 órdenes de prisión preventiva y 159 allanamientos e incautaciones en los 26 estados del país y la capital.

La acción busca combatir el abuso de menores "especialmente en el ambiente cibernético", detalló en un video Rafaella Parca, coordinadora de Combate a Delitos Cibernéticos de Abuso Sexual Infantil de la Policía Federal.

Según las autoridades policiales, en casos como este la comunidad internacional prefiere utilizar los términos “abuso sexual” o “violencia sexual” contra menores antes que “pornografía”, ya que “reflejan con mayor precisión la gravedad de esos delitos”.

Con información de EFE y AFP