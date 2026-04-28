Ciberseguridad en Uruguay: ya no se piensa si existirá un ciberataque, sino cuándo y cómo lo harán los hackers

La ciberseguridad ya no es un asunto técnico. En 2026 es un tema estratégico que impacta directamente en la continuidad de los negocios, la reputación de las organizaciones y la confianza de clientes y ciudadanos. Las amenazas evolucionan rápidamente y hoy muchas empresas en Uruguay enfrentan ciberataques como ransomware, phishing y robo de credenciales, que buscan interrumpir operaciones, robar información o exigir pagos extorsivos.

El modelo de negocio del cibercrimen se ha profesionalizado. Plataformas de ransomware como servicio (RaaS) permiten lanzar ataques sofisticados sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. A esto se suma el crecimiento de los infostealers, malware que roba contraseñas y accesos a sistemas empresariales, que luego se comercializan en mercados clandestinos.

En este contexto, muchos ataques ya no requieren vulnerar sistemas: los atacantes compran accesos a redes de empresas comprometidas y operan con credenciales válidas, lo que dificulta su detección.

Ciberataques en empresas uruguayas: impacto real en la operación

Uruguay no está ajeno a esta realidad. Hace poco tiempo trabajamos con una empresa uruguaya que sufrió un incidente de ciberseguridad, donde comenzaron a detectarse comportamientos anómalos en sus sistemas.

La investigación reveló que un atacante llevaba semanas dentro de la red utilizando credenciales legítimas robadas desde un equipo personal. Nadie había forzado el acceso: había ingresado con la “llave correcta”.

Este tipo de incidentes refleja una tendencia creciente en los ciberataques en Uruguay, donde el foco está puesto en aprovechar errores, accesos válidos y debilidades operativas más que en ataques complejos.

Muchas organizaciones todavía creen que los ciberataques solo afectan a grandes corporaciones. Sin embargo, en el contexto local, cualquier empresa en Uruguay —sin importar su tamaño o sector— puede ser objetivo de un ataque informático si depende de sus sistemas o maneja información sensible.

Por eso, la ciberseguridad en empresas uruguayas dejó de ser un gasto técnico para convertirse en una inversión estratégica clave para la continuidad del negocio.

Porque hoy la pregunta ya no es si una empresa en Uruguay va a ser atacada, sino cuándo ocurrirá un ciberataque y qué impacto tendrá en su operación.

Factor humano y ciberseguridad en Uruguay: el principal punto de entrada

En la mayoría de los casos, los ataques no comienzan con tecnología sofisticada, sino con personas. El phishing, los correos falsos y la ingeniería social siguen siendo los principales vectores de ataque en empresas uruguayas.

Las organizaciones no pueden depender de que todos sus colaboradores actúen de forma perfecta. Por eso, el foco debe estar en diseñar sistemas que reduzcan el impacto del error humano.

En otro caso reciente en una empresa en Uruguay, un empleado abrió un archivo que simulaba ser una factura. Ese simple gesto permitió que un software malicioso capturara su contraseña y habilitara el acceso a sistemas internos.

Este tipo de situaciones expone la falta de controles básicos como: autenticación multifactor (MFA), monitoreo de accesos y segmentación de sistemas críticos, prácticas cada vez más relevantes en el contexto de la ciberseguridad en Uruguay.

Una inversión estratégica para la continuidad del negocio

Por todos estos motivos, hoy hablamos menos de “error humano” y más de gobernanza de ciberseguridad. Una estrategia efectiva combina cultura organizacional, controles tecnológicos y procesos claros de gestión del riesgo. La capacitación sigue siendo importante, pero no se trata de convertir a todos en expertos en ciberseguridad, sino de generar conciencia y acompañarla con mecanismos que protejan a la organización incluso cuando alguien se equivoca.

Cuando la seguridad está bien diseñada, el factor humano deja de ser una debilidad y se convierte en una primera línea de alerta. Personas atentas, sistemas bien configurados y liderazgo comprometido forman la verdadera defensa digital.

Porque en ciberseguridad no gana quien no comete errores. Gana quien está preparado para detectarlos y reaccionar a tiempo.

En 2026, la ciberseguridad se consolidó como uno de los principales riesgos para las empresas, impactando directamente en su operación, reputación y continuidad.