Condenaron a dos personas por proxenetismo y lavado: Justicia decomisó casa de US$ 1.300.000 en Carrasco

Dos personas que formaban parte de una red dedicada a la explotación sexual de mujeres fueron condenadas por delitos vinculados al proxenetismo y lavado de activos, según informó la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6º Turno a través de un comunicado.

Los condenados —un hombre y una mujer—, llevaban adelante sus actividades en dos whiskerías ubicadas en Montevideo. Luego, con el dinero recaudado, adquirían distintos bienes. Por ejemplo, al momento de la detención, la pareja estaba intentando vender una casa en el barrio de Carrasco por la cifra de US$ 1.300.000.

Vista aérea del Hotel Carrasco en la rambla de Montevideo. Foto: Archivo/El País.

La Fiscalía logró la condena de las dos personas a través de un proceso abreviado. El hombre fue encontrado responsable de un "delito continuado de proxenetismo, un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas a título oneroso y un delito de lavado de activos", por lo que cumplirá una pena de cinco años de prisión.

Luego de cada vaso de whisky (u otra bebida alcohólica), beber un vaso de agua. Foto: Pxhere.

Por otra parte, la mujer fue condenada como "autora penalmente responsable de un delito continuado de proxenitismo en la modalidad de reclutamiento, en reiteración real, con un delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento" y cumplirá 24 meses de prisión. Los primeros doce los pasará en centro penitenciario, y el resto de la pena la transitará en un régimen de libertad vigilada, cumpliendo servicios comunitarios.

Además de la casa ubicada en Carrasco, se dispuso el decomiso de dos vehículos y de dinero en pesos uruguayos y dólares estadounidenses, que serán depositados en las cuentas de la Junta Nacional de Drogas.