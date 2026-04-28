Desmantelan en Brasil una red de explotación infantil con conexiones en 15 países, incluido Uruguay

Policías de 16 países, la mayoría de América Latina y entre los que se incluye Uruguay, ejecutaron este martes una operación conjunta y simultánea contra delitos relacionados con pornografía infantil, informó la Policía Federal brasileña.

La acción se basa en el "enfrentamiento de crímenes transnacionales que violan la dignidad sexual de niños y adolescentes", indicó un comunicado de la policía brasileña, que detalló que los hechos investigados se refieren a abuso de menores en el ambiente digital.

En ese sentido, se cumplieron en forma simultanea órdenes judiciales de registro y confiscación de pruebas en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

En Brasil, el operativo "Operación Internacional Aliados por la Infancia VI" pretendía ejecutar 16 órdenes de prisión preventiva y 159 órdenes de registro en domicilios de todo el país, según la Policía Federal.

Policía Federal de Brasil.

Después de Brasil, el país con más mandatos judiciales de registro es Argentina, con 68 órdenes; seguido de Panamá y República Dominicana, ambos con siete; y Uruguay y Guatemala, con cinco, de acuerdo a datos difundidos por el portal G1.

En tanto, desde el Ministerio del Interior señalaron a El País que personal policial se encuentra trabajando en el caso junto a Fiscalía desde la Dirección General de Cibercrimen.

En el operativo brasileño, participaron 746 agentes de la Policía Federal y de las policías civiles regionales de todos los estados. Además, se cumplieron 16 órdenes de prisión preventiva y 159 de allanamientos e incautaciones en los 26 estados del país y la capital.

La acción busca combatir el abuso de menores "especialmente en el ambiente cibernético", detalló en un video Rafaella Parca, coordinadora de Combate a Delitos Cibernéticos de Abuso Sexual Infantil de la Policía Federal.

Según las autoridades policiales, en casos como este la comunidad internacional prefiere adoptar los términos "abuso sexual" o "violencia sexual" contra menores antes que "pornografía", ya que "reflejan con mayor precisión la gravedad de esos delitos".

Con información de EFE y AFP