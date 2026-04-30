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OSE comenzó las expropiaciones en Florida para la construcción de la represa en Casupá

El ente estatal indicó que la iniciativa "permitirá incrementar la capacidad de reservas de agua bruta, complementando el funcionamiento del embalse de Paso Severino y aportando mayor resiliencia al sistema".

El País
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30/04/2026, 18:25
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Arroyo Casupá
Vista del Arroyo Casupá a metros de donde se hará la represa.
Foto: Ignacio Sánchez.

Como parte del desarrollo de la futura represa de Casupá (Florida), se concretó en OSE la firma de la documentación correspondiente a la expropiación del primer predio, donde se instalará el obrador.

"El espacio funcionará como centro logístico para la gestión operativa, el almacenamiento de materiales y el despliegue de maquinaria, constituyendo un paso inicial clave para el inicio de los futuros trabajos", informó OSE en un comunicado.

“Lo peor pasó”: el alentador pronóstico del ministro de Ambiente sobre las reservas de agua

Se prevé que las obras comiencen en el primer trimestre del 2027. La represa forma parte de la estrategia del gobierno de "fortalecer el sistema metropolitano, orientada a garantizar el abastecimiento de agua potable ante escenarios de déficit hídrico y aumento de la demanda".

El presidente de OSE Pablo Ferreri indicó que la iniciativa "permitirá incrementar la capacidad de reservas de agua bruta, complementando el funcionamiento del embalse de Paso Severino y aportando mayor resiliencia al sistema".

La inversión estimada para la obra se sitúa en el entorno de los US$ 130 millones. Días atrás, el gobierno aprobó el contrato de préstamo entre la Corporación Andina de Fomento (CAF) y OSE con garantía del Estado, destinado a financiar la construcción de la represa sobre el arroyo Casupá en la cuenca del río Santa Lucía.

Cartel de Casupá en la entrada de la ciudad
Cartel de Casupá en la entrada de la ciudad
Foto: Ignacio Sánchez

Licitación internacional

OSE lanzará la licitación internacional de Casupá "sobre la segunda quincena de mayo", dijo Pablo Ferreri, titular de la empresa pública de aguas a El País.

En diciembre pasado, ocho consorcios se presentaron a la etapa de precalificación: CWE (China International Water & Electric Corp.); CCCC-YREC-Impacto (CCCC Water Resources and Hidropower Construction Co..Ltda.; YellowRiver Engineering Consulting Co-Ltd; e Impacto Construcciones S.A.): Consorcio Casupá (Sinohydro10 - Grinor); Rovella CVC; Espina –Consultora de Riegos S.A; Consorcio Constructor de Presas Uruguay (Traxpalco- Berkes y Toniolo Busnello); Teyma Constructora y Conconcreto S.A, y CMC-Pietroboni.

El embalse estará ubicado sobre el arroyo Casupá, afluente del río Santa Lucía, para reforzar la producción en Aguas Corrientes. Se proyectó una capacidad total de 118 millones de metros de cúbicos (m3), casi el doble de Paso Severino (67 millones de m3), la reserva actual más grande, junto a Canelón Grande (18 millones de m3).

Cruzando el arroyo Casupá.
Cruzando el arroyo Casupá en vehículo.
Foto: Ignacio Sánchez.
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