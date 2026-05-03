Llamado laboral en Inefop con un sueldo de $ 161.500: requisitos y cómo postularse

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) abrió un llamado laboral para un coordinador de operaciones para integrarse al equipo de administración y finanzas. Por una carga de 40 horas semanales, ofrecen una remuneración nominal de $ 161.543. La persona debe tener disponibilidad para trasladarse periódicamente al interior.

El propósito del cargo es "gestionar la planificación, control y seguimiento de las operaciones administrativas y financieras de Inefop, asegurar el funcionamiento, desarrollo y calidad de los procesos, del equipo de trabajo y los recursos de la coordinación, garantizando la interacción y análisis con los otros equipos del área y del instituto en su conjunto, para colaborar en la eficiencia, desarrollo y profesionalización del instituto con el objetivo de mejorar la empleabilidad del público objetivo", según indican en las bases del llamado en el sitio web de Inefop.

Se espera que el coordinador logre potenciar las capacidades individuales y colectivas de su equipo, organizando el trabajo del área y la división de tareas, monitoreando, evaluando y promoviendo el compromiso para el cumplimiento de los objetivos, y realizar el seguimiento y monitoreo de las operaciones (liquidaciones, pagos, compras) para proporcionar insumos y reportes a la gerencia de administración y finanzas, entre otras funciones del cargo.

Requisitos del coordinador en Inefop

Formación terciaria de al menos cuatro años en contador o administración de empresas, completa con título habilitado.

Contar con posgrado relativo al cargo, en curso o finalizado.

Contar con al menos tres años de experiencia en puestos similares (deseable).

Inglés nivel intermedio (deseable).

Otras competencias valoradas para el cargo en Inefop

Gestión y estrategia empresarial

Gestión de proyectos

Manejo de Excel y herramientas informáticas (PowerBI deseable)

Analítica de datos

Orientación al usuario

Trabajo en equipo

Comunicación efectiva

Pensamiento crítico

¿Cómo postularse al cargo administrativo en Inefop?

Los interesados tienen tiempo para postularse al puesto de coordinador de operaciones hasta el 4 de mayo, a través del sitio web de Inefop (referencia: 26005).