OMEU celebra la tercera edición de su "Mercado de Emprendedoras" con propuestas en diseño, gastronomía, bienestar y accesorios

La Organización de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Emprendedoras del Uruguay (OMEU) realizará la tercera edición del “Mercado de Emprendedoras OMEU” en Portones Shopping. Durante tres jornadas, el público podrá conocer y adquirir productos de 30 emprendimientos de diversos departamentos del país, en el horario habitual del centro comercial.

Este Mercado representa la instancia de cierre para la Generación 2025 del programa “Más Emprendedoras”, una iniciativa que se lleva adelante gracias al apoyo de Inefop. Tras ocho meses de formación intensiva en áreas como gestión, ventas, liderazgo y comercialización, las participantes acceden a esta vidriera masiva para potenciar su visibilidad y crecimiento. El impacto de esta preparación es tangible: según la última medición de impacto de OMEU, el 72% de las emprendedoras logra aumentar sus ingresos tras finalizar el programa, y el 90% reporta un mayor nivel de profesionalización en sus negocios.

En esta edición, se encontrarán productos vinculados a rubros como diseño, gastronomía, bienestar y accesorios. Para muchas de estas mujeres, esta instancia es el primer desafío de comercialización en un entorno de alto tráfico, un paso fundamental considerando que, antes de ingresar al programa, el 80% de las participantes no contaba con su actividad formalizada y el 60% carecía de un plan de negocios a largo plazo.

Fernanda Castellanos, directora ejecutiva de OMEU, destacó la relevancia de este hito: “Más Emprendedoras es una formación que impulsa la autonomía económica de las mujeres, fortalece sus capacidades de gestión y genera comunidad. Este Mercado es mucho más que un espacio de venta; es una instancia clave de validación comercial donde las emprendedoras ponen en práctica herramientas estratégicas en un escenario real, consolidando su rol como generadoras de valor económico”.

Con esta nueva edición, OMEU continúa consolidando un espacio de referencia para el desarrollo del emprendimiento de mujeres en Uruguay. Los resultados del programa demuestran un efecto multiplicador: el 93% de las participantes considera que su emprendimiento contribuye al bienestar de su familia, reafirmando que el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres es un vector de transformación social y económica para todo el país.

