El Ministerio del Interior abrió un nuevo llamado laboral con sueldos de $ 51.100 por 12 horas semanales

El Ministerio del Interior abrió un llamado laboral para psiquiatras, para trabajar en la Dirección Nacional de Sanidad Policial. Ofrecen una remuneración mensual de $ 51.154 por 12 horas semanales de trabajo efectivo. Son cuatro los cargos vacantes, pertenecientes al escalafón “L” policial en el subescalafón de policía técnica, en la jerarquía de oficial ayudante (PT), médico con especialidad en psiquiatría y con destino al Departamento de Salud Mental del servicio de psiquiatría de la Dirección Nacional de Sanidad Policial.

El objetivo del puesto es realizar las consultas de los pacientes nuevos, pacientes en tratamiento y hacer los controles correspondientes de seguimiento a pacientes ambulatorios e internados, en el ámbito de su especialidad. Las tareas clave son: la atención en piso internación, emergencia y policlínica, y cumplir con las normativas y protocolos establecidos en la institución.

Requisitos para el cargo de psiquiatra en el Ministerio del Interior

Requisitos excluyentes



Título de doctor en Medicina expedido o revalidado por la Universidad de la República, o título equivalente de universidades privadas, con título habilitado y registrado por el MSP, cursando el posgrado o residencia en psiquiatría con el quinto semestre aprobado, debidamente documentado y con vinculación reciente (hasta tres años) de la Clínica de Psiquiatría de Adultos con constancia de la cátedra.

Requisitos no excluyentes

Formación

Título de especialista en psiquiatría habilitado por el MSP . Asistencia a cursos, congresos, talleres o seminarios relativos a la función y debidamente acreditados. Exposición en cursos, congresos, talleres o seminarios relativos a la función con acreditación correspondiente. Docencia universitaria en su especialidad. Publicaciones indexadas y/o arbitradas.

Experiencia

Experiencia comprobable en el ejercicio de la profesión en servicios de salud del ámbito público o privado. Experiencia consecutiva documentada en la especialidad, en servicios de salud del ámbito público o privado.



¿Cómo inscribirse al llamado de psiquiatra para el Ministerio del Interior?

Los postulantes se deben inscribir a: https://www.gub.uy/ministerio-interior/. Luego deben enviar un mail dirigido al Sr. Ministro del Interior, a la siguiente casilla de correo electrónico: concursosymovimientos@sanidadpolicial.gub.uy. En el mismo, se debe adjuntar: constancia de inscripción al llamado con número de postulante, fotocopia de cédula de identidad y teléfono de contacto. Las inscripciones están abiertas hasta el 22 de mayo inclusive. Para más información, consultar las bases del llamado.