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Llamado laboral en la Jutep con sueldo de más de $ 104.000: bases y requisitos

La Junta de Transparencia y Ética Pública abre concurso para asesores contables. Conocé los requisitos de formación, experiencia en auditoría y cómo inscribirse a través de Uruguay Concursa hoy.

El País
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11/05/2026, 11:20
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Fachada de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep
Fachada de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)
Foto: Archivo El País

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) abrió un llamado laboral para contadores públicos. Ofrecen una retribución nominal de $ 104.730 por 40 horas semanales de trabajo.

El propósito del cargo es "brindar asesoramiento contable y económico en materia de ética pública y corrupción, así como todo otro tema relacionado con los cometidos que por ley tiene la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)", según indica la junta en las bases del llamado.

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¿Cuáles son las tareas a desarrollar en el puesto de la Jutep?

  • Análisis de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos.
  • Revisión y evaluación de la evolución patrimonial individual.
  • Análisis técnico de balances de empresas vinculadas.
  • Control de consistencias entre activos, pasivos e ingresos declarados.
  • Elaboración de informes técnicos contables.
  • Apoyo en procesos de fiscalización e investigación interna.
  • Apoyo en el área de administración y finanzas cuando se requiera en base a la elaboración y análisis de estados financieros, rendiciones de cuentas y presupuestos. Realizar toda otra tarea que le sea requerida por su superior jerárquico inherente a su función profesional.
Contadora trabajando
Contadora trabajando.
Foto: Canva

Requisitos para el puesto de contador en la Jutep

Requisitos excluyentes

  1. Título de contador público, expedido por la Universidad de República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente.
  2. Experiencia mínima de dos años en análisis contable, auditoría o fiscalización patrimonial.
    • En análisis de balances de sociedades y estructuras jurídicas.
    • En uso de herramientas de gestión contable y análisis financiero.

Requisitos no excluyentes

  1. Formación
    • Conocimiento en la materia del sector regulado por la Jutep. (Decreto 500/991, Ley 19.340 Jutep, Tocaf y Ley 17.060 Ley Cristal).
    • Haber cursado contabilidad pública y contabilidad presupuestal.
    • Capacitación y formación continua relacionada con el cargo.
    • Cursos o conocimientos de normativa contable y tributaria nacional.
    • Cursos o conocimientos de herramientas informáticas a nivel usuario (Windows,office) y/o sistemas informáticos que tengan relación con el área contable.
    • Metodología en análisis de riesgo.
    • Cursos o conocimientos de Excel avanzado.
    • Cursos o conocimientos de idioma inglés First Certificate y/o Nivel PET.
  2. Experiencia
    • Superior a dos años en el ejercicio de la profesión y/o en actividades relacionadas con el análisis de riesgo.
    • Igual o superior a dos años de tareas similares al propósito del cargo.

Cómo inscribirse al llamado en la Jutep

Los interesados deben completar el formulario de inscripción del llamado a través de la plataforma de Uruguay Concursa: www.uruguayconcursa.gub.uy. El período de postulación cierra el 28 de mayo.

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