Llamado laboral en la Jutep con sueldo de más de $ 104.000: bases y requisitos

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) abrió un llamado laboral para contadores públicos. Ofrecen una retribución nominal de $ 104.730 por 40 horas semanales de trabajo.

El propósito del cargo es "brindar asesoramiento contable y económico en materia de ética pública y corrupción, así como todo otro tema relacionado con los cometidos que por ley tiene la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)", según indica la junta en las bases del llamado.

¿Cuáles son las tareas a desarrollar en el puesto de la Jutep?

Análisis de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos.

de funcionarios públicos. Revisión y evaluación de la evolución patrimonial individual.

Análisis técnico de balances de empresas vinculadas.

Control de consistencias entre activos, pasivos e ingresos declarados.

Elaboración de informes técnicos contables.

Apoyo en procesos de fiscalización e investigación interna.

Apoyo en el área de administración y finanzas cuando se requiera en base a la elaboración y análisis de estados financieros, rendiciones de cuentas y presupuestos. Realizar toda otra tarea que le sea requerida por su superior jerárquico inherente a su función profesional.

Contadora trabajando. Foto: Canva

Requisitos para el puesto de contador en la Jutep

Requisitos excluyentes



Título de contador público, expedido por la Universidad de República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por la autoridad competente. Experiencia mínima de dos años en análisis contable, auditoría o fiscalización patrimonial.

En análisis de balances de sociedades y estructuras jurídicas.

y estructuras jurídicas. En uso de herramientas de gestión contable y análisis financiero.

Requisitos no excluyentes



Formación

Conocimiento en la materia del sector regulado por la Jutep . (Decreto 500/991, Ley 19.340 Jutep, Tocaf y Ley 17.060 Ley Cristal).

. (Decreto 500/991, Ley 19.340 Jutep, Tocaf y Ley 17.060 Ley Cristal). Haber cursado contabilidad pública y contabilidad presupuestal .

y . Capacitación y formación continua relacionada con el cargo.

Cursos o conocimientos de normativa contable y tributaria nacional.

Cursos o conocimientos de herramientas informáticas a nivel usuario (Windows,office) y/o sistemas informáticos que tengan relación con el área contable.

a nivel usuario (Windows,office) y/o sistemas informáticos que tengan relación con el área contable. Metodología en análisis de riesgo .

. Cursos o conocimientos de Excel avanzado.

Cursos o conocimientos de idioma inglés First Certificate y/o Nivel PET. Experiencia

Superior a dos años en el ejercicio de la profesión y/o en actividades relacionadas con el análisis de riesgo.

Igual o superior a dos años de tareas similares al propósito del cargo.

Cómo inscribirse al llamado en la Jutep

Los interesados deben completar el formulario de inscripción del llamado a través de la plataforma de Uruguay Concursa: www.uruguayconcursa.gub.uy. El período de postulación cierra el 28 de mayo.