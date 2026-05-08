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Llamado laboral en el BSE con un sueldo de más de $ 141.000: bases y requisitos

El Banco de Seguros del Estado abrió 30 puestos para enfermeros, para trabajar en el HBSE. Los postulantes deben poseer el título de licenciado, pero no se requiere experiencia previa. Conocé cómo inscribirse.

El País
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08/05/2026, 11:40
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Banco de Seguros del Estado (BSE).
Banco de Seguros del Estado (BSE).
Foto: Leonardo Mainé

El Banco de Seguros del Estado (BSE) abrió un llamado laboral para 30 licenciados en enfermería para integrarse al área de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, del Hospital del Banco de Seguros del Estado (HBSE). La carga horaria será asignada por el sector y ofrecen una remuneración mensual de $141.999.

El propósito del cargo es desempeñar tareas en el departamento de enfermería del Hospital del Banco de Seguros del Estado (HBSE) con el fin de gestionar el cuidado a los usuarios o población asignada, articular el proceso de atención de enfermería y el proceso administrativo, procurando la eficiencia en el manejo de los recursos humanos y materiales disponibles y la mejora continua de la calidad.

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Algunas de las tareas del cargo, según detalla el BSE en las bases del llamado, son: planificar y ejecutar cuidados acordes a las necesidades de atención para los usuarios, identificadas en la valoración, e información recabada y realiza diagnóstico de situación de su unidad operativa.

Requisitos para postularse al cargo en el BSE

Requisitos excluyentes

  • Educación: título universitario de licenciado en enfermería registrado y habilitado por el Ministerio de Salud Pública.

Requisitos no excluyentes

  • Formación: manejo de programas utilitarios (Word, Excel, Power Point, etc).
  • Experiencia: se podrá ponderar la experiencia laboral afín al cargo de licenciado en enfermería que se concursa, con especial atención en la que tiene que ver con la asistencia directa en servicios de salud de adultos con patología traumática y que implique manejo de personal asistencial a cargo.

¿Cómo postularse al llamado en el BSE?

La inscripción al concurso se realiza únicamente completando el formulario web que se despliega al presionar el botón “Inscribirse”, en el sitio de BSE donde se encuentra el llamado, hasta las 12:00 horas del mediodía del 25 de mayo.

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