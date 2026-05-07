Ancap abre llamado laboral con bajos requisitos con sueldo de $ 106.000: bases y cómo inscribirse

La Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland (Ancap) abrió un llamado laboral en busca de un técnico laboratorio industrial o técnico laboratorio portland, para ejercer en el departamento de Paysandú. Ofrecen una remuneración mensual de $ 106.000 por 40 horas semanales.

En las bases del llamado detallan que el régimen laboral se funda en turnos integrales. El turno integral refiere a las 8 horas diarias de trabajo con rotación semanal de los horarios. Es decir, una semana se ejercerá de 22:00 a 6:00 horas, otra de 6:00 a 14:00 horas y otra de 14:00 a 22:00 horas en forma secuencial. Los días de descanso varían mensualmente.

Entre las responsabilidades y funciones del cargo, se espera que la persona logre cumplir con los requerimientos de análisis de laboratorio dentro de los plazos y estándares establecidos (como tomar y preparar muestras, realizar análisis físicos, químicos e instrumentales para controlar la calidad de productos, materias primas y procesos de producción). Así como contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene, entre otras tareas que se exponen en las bases del llamado.

Requisitos excluyentes y formación deseable para el puesto en Ancap

Requisitos excluyentes



Bachillerato completo (educación secundaria o UTU cualquier orientación).

(educación secundaria o cualquier orientación). Aptitud física: se requieren aptitudes naturales o corregidas que le permitan cumplir eficazmente con las exigencias específicas del cargo; el postulante no debe tener afecciones crónicas invalidantes para las tareas que debe desempeñar, teniendo en cuenta que, dentro de las condiciones de higiene y seguridad industrial admitidas, estará expuesto a ruidos, intemperie, trabajo en altura, espacios confinados y realizar esfuerzos físicos, desplazamientos, subir y bajar escaleras.

Requisitos no excluyentes

Bachillerato completo de secundaria en áreas científicas.

Bachillerato tecnológico o profesional de UTU en áreas química o laboratorio.

en áreas química o laboratorio. Tecnólogo químico o terciario similar.

o terciario similar. Operador PC (formación básica de Windows, Word y Excel).

Idioma inglés (nivel básico).

Experiencia mínima de un año en cargos similares (se considera experiencia similar aquella debidamente acreditada respecto al desempeño de las funciones descriptas para el cargo).

¿Cómo postularse al cargo de técnico en Ancap?

Los interesados deberán ingresar al sitio web de Ancap (referencia: 202602) y completar la información solicitada. Hay tiempo para postularse hasta el 17 de mayo. Por consultas, comunicarse vía mail a la dirección: seleccion@ancap.com.uy.