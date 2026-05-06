Oferta de trabajo en Estados Unidos: pagarán US$ 50.000 por mirar todos los partidos del Mundial 2026

A medida que se acerca el Mundial 2026, las marcas y cadenas de televisión comienzan a desplegar sus estrategias más creativas. Esta vez, FOX Sports, en alianza con la plataforma de empleo Indeed, emitió una oferta de trabajo inusual: buscan a una persona para que su único trabajo sea mirar fútbol durante la Copa del Mundo.

El puesto, titulado oficialmente como "FOX One Chief World Cup Watcher", ofrece un salario de US$ 50.000 por poco más de un mes de trabajo. El elegido tendrá que ver los 104 partidos del Mundial en vivo y en calidad 4K, desde el 11 de junio hasta la final, que se disputará el 19 de julio.

El elegido tendrá que desarrollar sus tareas en Nueva York, más precisamente en Time Square, donde FOX construirá un espacio de visualización.

Desde allí, el postulante seleccionado deberá transmitir sus reacciones a los partidos ante la mirada de miles de turistas y neoyorquinos. La oficina funcionará como una suerte de vidriera donde el público podrá ser testigo de las emociones, las tensiones y los festejos durante el Mundial.

Requisitos y responsabilidades para este trabajo

Según el comunicado oficial, la cadena busca a alguien con capacidad para generar contenido en redes sociales y compartir su experiencia de forma auténtica. Las responsabilidades incluyen:



Seguir cada minuto de la cobertura oficial del Mundial.

Convertir la visualización individual en una "fiesta" que contagie a quienes pasen por Times Square.

Demostrar autoridad y conocimiento sobre lo que sucede en el campo de juego.

"Buscamos a alguien que encarne la obsesión por el deporte, alguien que viva pendiente de los grupos de WhatsApp y reaccione a los goles de último minuto", señalaron desde FOX.

El aficionado deberá ver los partidos del Mundial en Times Square, Nueva York, por un sueldo de US$ 50.000.

Cómo postularse para este trabajo

La búsqueda se realiza a través de la plataforma Indeed. Los interesados deben actualizar su perfil profesional. El proceso de selección para este trabajo en Estados Unidos estará abierto hasta el 17 de mayo. Estos son los pasos a dar:



Iniciar sesión en Indeed. Actualizá tus habilidades: destacá tu experiencia en reportajes, periodismo y creación de contenido. Configurá tus preferencias: actualizá los ajustes de tu perfil a “Los empleadores pueden encontrarte” para que el equipo de reclutamiento de FOX Sports pueda ver tu perfil en Indeed. Compartir un video corto: le servirá a FOX ver las habilidades del postulante en creación de contenido. Los interesados deberán publicar un video en redes sociales explicando por qué son la persona indicada para este trabajo y usar el hashtag #ChiefWorldCupWatcher.

La cuenta regresiva del Mundial 2026. Foto: AFP.

El ganador de este concurso será anunciado el 6 de junio durante la transmisión de un juego de béisbol entre los Red Sox y los Yankees, una semana antes del inicio de la Copa del Mundo.