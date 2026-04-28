Mundial 2026: se implementará la roja al "jugador que se tape la boca" y al que "abandone el terreno de juego"

La International Football Association Board (IFAB), el organismo que establece las reglas de juego del fútbol, acordó por "unanimidad" en una reunión extraordinaria este martes en Vancouver, Canadá, que se sancionará con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca "para ocultar comportamientos discriminatorios".

"A discreción del organizador de la competición, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento con un adversario podrá ser sancionado con una tarjeta roja", explicó la IFAB en un comunicado.

Esta medida entrará en vigor, como anunciaron tanto la IFAB como la FIFA en sendos comunicados, en el Mundial 2026 que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá

Igualmente se podrá mostrar tarjeta roja a aquellos jugadores que abandonen el terreno de juego "en señal de protesta por una decisión del árbitro".

Pape Thiaw, DT de Senegal. Foto: AFP.

"A discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta por una decisión del árbitro. Esta nueva norma se aplicará también a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego", destaca el comunicado.

Asimismo, se acordó que al equipo que "provoque la suspensión de un partido", se le dará, en principio, "la contienda por perdida por incomparecencia".

Estas modificaciones, que se comunicarán "en las próximas semanas" a los 48 participantes en el Mundial 2026, son el resultado de "exhaustivas consultas" mantenidas por la FIFA con todos los estamentos del mundo del fútbol.

Los antecedentes

La regla que sanciona con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca al discutir con un rival, se da en el marco de la expulsión de Gianluca Prestianni, en el partido de ida de los playoff de la UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid. Tras el gol de Vinícius Junior que abrió la cuenta, el argentino increpó al brasileño tapando su boca con su camiseta. El jugador del Merengue le dijo al árbitro que había recibido un insulto racista y si bien el protocolo fue activado, no se pudo demostrar que Prestianni hubiese cometido dicho insulto para ser expulsado. UEFA suspendió provisionalmente al jugador de las Águilas y luego fue sancionado con una pena de tres partidos de cumplimiento inmediato y tres en suspenso.

Por su parte, la roja a quienes abandonen el campo de juego en señal de protesta, se da tras la polémica en la final de la Copa Africana de Naciones, donde Senegal se retiró a vestuarios luego de que se sancionara un penal a favor de Marruecos en la hora. Si bien los Leones volvieron arengados por su capitán, Sadio Mane, y lograron consagrarse campeones en alargue, luego de que Édouard Mendy le atajara el penal a Brahim Díaz y que Pape Sarr rompiera la paridad en el tiempo extra, la CAF decretó a los marroquíes como campeones, tras abandono de su rival. Senegal apeló ante el TAS y aún está en veremos el resultado de dicho torneo, lo cierto es que ahora se reglamentó esta polémica, para evitar que vuelva a suceder.