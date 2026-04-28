Salió el álbum virtual del Mundial 2026: cómo descargarlo, conseguir figuritas y cuál es el plantel de Uruguay

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y eso genera que la expectativa crezca día tras día en los países que estarán representados en el certamen a llevarse a cabo en Canadá, Estados Unidos y México, pero desde hace unos días los fanáticos empezaron a calmar en parte la ansiedad con la colección del álbum oficial de la Copa del Mundo.

La colección que tiene la particularidad de ser la más grande de la historia al contar con 980 figuritas y también el detalle de que cada paquete cuenta con siete figuritas en lugar de cinco, ya está disponible en Uruguay en los distintos puntos de venta.

Pero a su vez, en las últimas horas también quedó a disposición de los fanáticos la colección digital, esa que desde 2010 lleva el nombre del álbum virtual del Mundial, también lanzado por Panini y al que se accede a través de la aplicación llamada "FIFA Panini Collection" que se encuentra en Google Play y App Store.

La misma tiene la intención de replicar la experiencia del álbum tradicional, pero a través de dispositivos digitales a los que se puede acceder. Además, hay que tener en cuenta que tiene a las 48 selecciones mundialistas, pero en este caso con 12 figuritas en lugar de las 20 que hay en la colección física.

¿Cómo se consiguen las figuritas para el álbum virtual del Mundial? El hecho de contar con la aplicación ya le asegura al usuario dos sobres —que en este caso sí son de cinco stickers— por día. Además, los sobres físicos traen en cada uno de ellos un código que se puede escanear para obtener un sobre digital con cada uno de los tradicionales.

En caso de que se cuenten con figuritas repetidas existe el intercambio que puede ser tanto público como dentro de un grupo, en caso de formar parte de uno. A su vez, escaneando la tapa del álbum físico del Mundial 2026 y productos Coca Cola se puede conseguir un sobre diario extra. Hay que tener en cuenta que se puede abrir un máximo de cuatro sobres diarios.

¿Quiénes integran la nómina de Uruguay? En este formato, cada seleción cuenta con 12 figuritas que corresponde al escudo de cada federación, además de 11 jugadores. En el caso del plantel de la Celeste se encuentran Sergio Rochet, José María Giménez, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Nahitan Nández, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Facundo Pellistri y Darwin Núñez.

Las páginas de Uruguay en el álbum virtual del Mundial 2026. Foto: Captura.

La diferencia está en que el álbum físico tiene 18 futbolistas y respecto a esa lista, quienes no aparecen en el digital son Santiago Mele, Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Maximiliano Aráujo, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre.