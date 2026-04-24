Salió el álbum del Mundial 2026 y trae un cambio histórico que beneficiará a los coleccionistas

El nuevo álbum del Mundial 2026 ya se puso a la venta por parte de la empresa Panini, y trae varias novedades. Entre ellas, un aumento en la cantidad de figuritas coleccionables por sobre.

La novedad más obvia de esta edición del álbum de Panini es que, al tratarse de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, el álbum será el más grande de la historia, con un total de 980 figuritas para llenar.

El cambio del álbum del Mundial 2026 que beneficia a los aficionados

Pero quizás el cambio que más interesa a los coleccionistas de estos álbumes es que este año cada paquete de figuritas contará con siete stickers, lo que representa un aumento en la cantidad de figuritas por sobre, ya que en campañas anteriores eran cinco.

Incluso pueden llegar ser ocho figuritas en un mismo sobre ya que, de manera aleatoria, volverán a decir presente las figuritas "extra". Estas no irán al álbum, pero adquieren un valor coleccionable en sí mismo porque son 20 jugadores en cuatro estilos diferentes: oro, plata, bronce y base.

El álbum, al que ya se puede acceder en distintos puntos de venta en Uruguay, así como también los locales de Panini o la web oficial, tiene un precio de $200, mientras que cada sobre cuesta $60.

Figuritas del álbum Panini del Mundial 2026. Foto: Estefanía Leal.

Panini refuerza su vínculo con Uruguay

Además, el álbum del Mundial 2026 sumará un atractivo especial muy ligado a Uruguay: por primera vez se imprimirá en el país. “Que confíen en producirlo a nivel local habla del trabajo conjunto que venimos realizando”, destacó Nicolás Lerner, representante de Panini, en diálogo con Ovación.

Como en ediciones anteriores, la colección contará también con una versión digital. Habrá un sobre gratis por día y los paquetes físicos incluirán códigos QR que permitirán obtener figuritas virtuales. “Es una versión más reducida del álbum oficial”, explicaron.

Hinchas haciendo fila en la tienda de Panini Uruguay para comprar el álbum del Mundial 2026. Foto: Estefanía Leal.

Bajo la premisa de que la figurita se convierte en uno de los productos más buscados durante el Mundial, se apunta a facilitar el acceso con una amplia red de distribución que podría alcanzar los 20.000 puntos de venta, o incluso más.