¿Italia al Mundial 2026? la respuesta de la Casa Blanca al plan de incluir a la Azzurra en lugar de Irán

Un emisario especial de Estados Unidos solicitó a la FIFA que sustituya a Irán por Italia en el Mundial de Fútbol 2026, informó el Financial Times.

Paolo Zampolli, emisario especial de Estados Unidos para Alianzas Globales, confirmó al periódico británico haber sugerido esa posibilidad al presidente Donald Trump y al jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

Este último aseguró recientemente que Irán participará en el certamen organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, del 11 de junio al 19 de julio.

“Confirmo que le he sugerido a Trump y a Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el pedigrí para justificar su inclusión”, dijo Zampolli.

Copa del Mundo de la FIFA. Foto: FIFA.

En 2022, tras el fracaso de la Azzurra para clasificar al Mundial de Catar, Zampolli sugirió a la FIFA descalificar a Irán debido a la violencia de su represión policial e incluir a Italia. No tuvo éxito.

“Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo”, dijo Infantino a la AFP en marzo. “Irán tiene que venir, representan a su pueblo, se han clasificado, los jugadores quieren jugar”, afirmó luego, en abril, en un evento del canal de televisión CNBC.

La idea de Zampolli se enmarca en el intento por recomponer los lazos entre Trump y Giorgia Meloni, después de que la primera ministra italiana se distanciara del estadounidense por los ataques de este contra el papa León XIV debido a la guerra de Irán, informó el Financial Times.

Gianni Infantino le da el premio de la paz de la FIFA a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en el sorteo del Mundial 2026. Foto: AFP.

Sin embargo, la idea fue rechazada desde Italia ayer jueves, empezando por el ministro de Deportes, Andrea Abodi. “Primero que todo, no es posible. Y luego, no es apropiado, te tienes que clasificar en el campo”, dijo Abodi a ANSA y AGI.

Más allá de la propuesta del emisario de Trump, Estados Unidos no excluirá a la selección de fútbol iraní del Mundial 2026, dijo ayer jueves el secretario de Estado, Marco Rubio. “El problema con Irán no serían sus atletas, sino algunas de las otras personas que querrían traer consigo”, dijo Rubio a periodistas.

Por su parte, Trump dijo desconocer el planteo de excluir a Irán del Mundial. “No estoy pensando mucho sobre eso”, dijo en la Casa Blanca. AFP