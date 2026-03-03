A 100 días del Mundial, llegó a Uruguay la colección oficial del torneo: las particularidades y los precios

Cada vez falta menos para que comience la competición más importante del fútbol a nivel de selecciones: la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. La selección de Uruguay dirá presente y este martes se cumplen 100 días para que comience el Mundial en América del Norte.

El combinado que dirige técnicamente Marcelo Bielsa forma parte del Grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España. Los dos primeros choques de la Celeste serán en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, contra el conjunto saudí el 15 de junio y seis días más tarde ante Cabo Verde. Ambos irán a partir de la hora 21:30.

Uruguay cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial el 26 de junio contra el equipo que tiene como una de sus grandes figuras a Lamine Yamal en el Estadio Akron en Guadalajara, México, a la hora 21:00.

En ese sentido, la fiebre mundialista ya comienza a sentirse en Uruguay con la llegada de Adrenalyn XL, la colección oficial de cartas coleccionables de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desarrollada por Panini, la firma italiana líder mundial en coleccionables deportivos.

La colección ya se encuentra disponible en todo el país a través de la red de distribución nacional de Durulte Alimentos - Portezuelo, distribuidor oficial de Panini en Uruguay, así como en las tiendas oficiales Panini.

Las cartas Adrenalyn XL. Foto: @panini_uruguay.

Diseñada con materiales de calidad superior y un destacado nivel de brillo y color, Adrenalyn XL reúne 630 cartas que incluyen a las principales figuras del fútbol internacional, estadísticas, categorías especiales y múltiples sorpresas, invitando a hinchas y coleccionistas a vivir la Copa del Mundo desde un lugar activo y participativo.

La propuesta va más allá del coleccionismo tradicional. El juego combina estrategia, habilidad y conocimiento futbolero, permitiendo a los usuarios competir, armar equipos y enfrentarse en distintos modos de juego, tanto de forma presencial —con amigos o en familia— como en línea, con aficionados de todo el mundo.

Las cartas se comercializan en sobres de ocho unidades, envasadas aleatoriamente, que incluyen un cupón para activarlas en el juego online. El precio sugerido al público del sobre es de $120.

Para quienes buscan una experiencia más completa, la colección ofrece distintos formatos especiales. El Display Box, la caja que contiene 24 sobres, incluye cartas de los 42 equipos clasificados a diciembre de 2025 y de 22 equipos “Contenders” que disputarán los Play-In de marzo de 2026. En este set se pueden encontrar cartas de jugadores, escudos, favoritos de los fans e íconos del fútbol. Su precio es de $2.880.

Las cartas Adrenalyn XL. Foto: @panini_uruguay.

Por su parte, las Tiendas Oficiales Panini ofrecen formatos exclusivos que amplían la experiencia. Entre ellos se destaca el Starter Pack, que incluye tres sobres, una carta edición limitada, una carta XXL, un coleccionador de 40 páginas plásticas, una guía Magazine y un tablero de juego. Este producto, exclusivo de las Tiendas Panini, tiene un valor de $1.900.

También están disponibles las Tins coleccionables, latas especiales impresas en alta calidad y presentadas en cuatro diseños diferentes. Cada Tin incluye ocho sobres, una carta edición limitada y una carta Golden Baller. Este formato exclusivo de Tiendas Panini tiene un precio de $2.350 y está pensado para coleccionistas que buscan una propuesta diferencial.

Los sobres y productos de Adrenalyn XL pueden encontrarse en kioscos, supermercados, grandes superficies, jugueterías, farmacias y comercios de todo el país a través de la red de distribución de Durulte Alimentos - Portezuelo, así como en los puntos oficiales Panini: la tienda de Montevideo Shopping, la tienda Panini Centro (San José 1192 esquina Zelmar Michelini), la web tiendapanini.uy y las tiendas oficiales de Panini en Mercado Libre y Pedidos Ya.

Las novedades y lanzamientos de Panini en Uruguay pueden seguirse en Instagram a través de @panini_uruguay.