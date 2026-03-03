¡Hasta las lágrimas! Mirá la emoción de Martín Satriano por su gol a Real Madrid y su especial dedicatoria

Fue un triunfo histórico el que se dio este lunes en el Santiago Bernabéu por la fecha 26 de LaLiga: Getafe superó a Real Madrid por 1-0. Y ese único tanto que convirtió el conjunto azulón lo hizo el uruguayo Martín Satriano, quien finalizado el partido llevó a cabo una dedicatoria muy especial y emocionado hasta las lágrimas por ese hecho que quedó marcado en una de las páginas más gloriosas de su equipo.

Ya en zona mixta, para atender a la prensa luego de semejante triunfo frente al elenco que tuvo desde el vamos al uruguayo Federico Valverde, Satriano —muy emocionado— contó a quiénes les dedicó su segundo gol con la camiseta del Azulón. "Este gol es para mi mujer, mis hijos, mi madre y mi padre que siempre lucharon para que yo estuviera acá. Es para ellos", apuntó el futbolista surgido de las divisiones formativas de Nacional.

🥹 SATRIANO, AL BORDE DE LAS LÁGRIMAS:



🙏 "Le dedico el gol a mi familita, siempre lucharon para que yo estuviera aquí".



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El gol del uruguayo, que enmudeció al Santiago Bernabéu, se concretó en el minuto 39. Luis Milla logró sacar un centro por la banda derecha, el zaguero Antonio Rüdiger despejó a medias, el uruguayo Mauro Arambarri —que disputó los 90 minutos ante el Merengue— saltó por la pelota y le quedó a Satriano, quien le pegó como venía con una bolea excepcional para clavarla en el ángulo izquierdo del arquero Thibaut Courtois. "¡Golazo digno de Puskas en el Bernabéu! Definición deluxe de Satriano", así describió ESPN a la definición del atacante de 25 años.

Satriano alcanzó su segundo gol con la camiseta del Getafe en tan solo siete partidos disputados en LaLiga de España. El delantero arribó al equipo español en el último mercado de pases a préstamo desde el Olympique de Lyon con el objetivo de sumar minutos en el fútbol europeo.

Se trata de una oportunidad importante para Satriano con la Copa del Mundo tan cerca y la preocupación que ronda en el ataque de la selección de Uruguay. Esto debido a los pocos partidos que podrá sumar Darwin Núñez de cara al comienzo de la competición más importante a nivel de selecciones.

La carrera de Martín Satriano

Martín Satriano celebra el gol que marcó en el partido entre Lyon y RB Salzburgo. Foto: AFP.

Martín Satriano comenzó su carrera en Nacional, aunque nunca llegó a debutar en el primer equipo tricolor debido a que fue transferido al Inter de Milán. Luego estuvo a préstamo en el Stade Brestois de Francia, Empoli de Italia, Lens de Francia, y ese elenco hizo uso de la opción para quedarse con el pase del uruguayo.

Le llegó la chance de irse cedido al Olympique de Lyon, que al final lo compró. Tras jugar la primera parte de la temporada 2025-2026 en el club francés, le llegó la posibilidad de emigrar al Getafe.