Real Madrid 0-1 Getafe: mirá el golazo de Martín Satriano que anotó de volea para ganar en el Bernabéu

Martín Satriano sorprende al Real Madrid, con un golazo de volea que fue imposible de detener para Thibaut Courtois. El uruguayo conectó de aire un tiro impresionante, en una jugada que nació tras un cabezazo que luchó Mauro Arambarri con Antonio Rüdiger tras un rechazo de David Alaba. El mediocampista completó los 90', al igual que Sebastián Boselli y Federico Valverde, este último en el equipo blanco, mientras que el delantero, ex Nacional, fue sustituido en los descuentos.

El Azulón se prendió a la pelea por puestos europeos, y obtuvo un sorpresivo triunfo ante el Real Madrid que lo puso a tres puntos de Real Sociedad, equipo que podría obtener el cupo a Conference League, si España gana uno de los dos cupos extras a la UEFA Champions League, por el rendimiento de sus equipos en competencias continentales.

El equipo de Satriano y Arambarri, ganó tres de los últimos cuatro partidos metiendo presión a los de arriba tras la llegada del delantero uruguayo, que en su séptimo encuentro anotó su segundo gol en LaLiga.

¡¡LOCURA URUGUAYA EN LA CASA BLANCA!! ¡¡GOLAZO DE VOLEA DE MARTÍN SATRIANO PARA EL 1-0 DEL GETAFE ANTE REAL MADRID EN #LaLigaxESPN!! Que zapatazo para vencer a Courtois... 😱🇺🇾



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El jugador que viene de anotar dos goles con Lyon y que salió del equipo francés en busca de más rodaje, ya había convertido el segundo gol en el triunfo 2-0 ante Villarreal, el 14 de febrero.

El partido había sido parejo en situaciones, Getafe tuvo la primera, con un tiro de Diego Rico que Trent Alexander-Arnold bloqueó evitando el gol, mientras que del otro lado Vinícius Junior tuvo un mano a mano que salvó el arquero David Soria milagrosamente, y luego le atajó un tiro a Arda Güler que salió muy centrado.

En el segundo tiempo, Getafe bajó el bloque y resistió los embates del Madrid, que en la cabeza de Rodrygo y los pies de Dani Carvajal, tuvo una chancemuy clara, tras un cabezazo del brasileño, que el lateral español no pudo trasladar a la red, entrando por el segundo palo a arco vacío.

El Madrid perdió tres puntos, que lo dejan a cuatro de Barcelona, a 12 fechas del desenlace del torneo. El blaugrana derrotó el sábado a Villarreal por 4-1, tras haber tomado la punta la fecha pasada, cuando el Merengue la cedió al caer en la hora frente a Osasuna como visitante.