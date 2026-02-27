Para alquilar balcones: mirá cómo quedaron los cruces de los octavos de final de la Champions League

La Champions League tuvo este viernes el sorteo de cruces de los octavos de final que se jugarán en la semana del 10 y 11 de marzo con los partidos de vuelta y con las revanchas siete días más tarde.

Luego cerrarse las ocho llaves de los playoffs de los dieciseisavos de final, el máximo certamen de clubes de Europa definió cómo quedará el cuadro hacia la final del 30 de mayo en Budapest.

El embajador del sorteo, Ivan Rakitić, subió al escenario una vez iniciado el evento. El centrocampista croata ganó la Champions League con el Barcelona en 2015 y habló sobre su trabajo con la Fundación UEFA: "Ver felices a estos niños es simplemente increíble. Estoy muy orgulloso de formar parte de esta familia".

Luego ya comenzaron a dilucidarse los cruces de los octavos de final que prometen ser apasionantes. El primer choque en darse a conocer fue el que protagonizarán Real Madrid y Manchester City.

Federico Valverde ante Andreas Schjelderup en el partido entre Real Madrid y Benfica por la vuelta del playoff de Champions League. Foto: EFE

El encuentro de ida se disputará el 10/11 de marzo en el Santiago Bernabéu y la vuelta el 17/18 en el Etihan Stadium.

El segundo cruce que se conoció fue el de Sporting CP y Bodo de Noruega en un choque inédito porque nunca antes se han enfrentado en una competición de la UEFA.

Más tarde se supo que se reeditará un cruce de grandes que vienen definiendo muchas cosas en las últimas temporadas: Chelsea se medirá ante el PSG, mientras que el Newcastle United enfrentará al Barcelona.

Por otra parte, el Galatasaray y el Liverpool volverán a enfrentarse en octavos de final tras su partido de la jornada 2, al tiempo que Arsenal, líder de la fase de liga, será rival del Bayer Leverkusen.

Además, el Atlético de Madrid se enfrentará al Tottenham Hotspur, mientras que el Atalanta se medirá al Bayern Múnich.

Así quedó el cuadro final de la Champions League

El cuadro final de la Champions League 2025-2026. Foto: UEFA.

¿Cuándo se juegan los octavos, cuartos, semifinales y final de la Champions League?

Las fechas que faltan de la fase eliminatoria son las siguientes:

Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)

¿Cuándo es la final de la Champions League de 2026?

La final de la Champion League 2026 está prevista para el sábado 30 de mayo de 2026, lo que marcará el cierre de la 71ª temporada de la competición de clubes de élite de Europa y la 34ª desde que pasó a llamarse UEFA Champions League.