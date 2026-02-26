Valverde a puro elogio del DT: "Es una extensión mía en cancha" y "quiero los goles y asistencias de Ancelotti"

Fede Valverde atraviesa su mejor momento de la temporada en el Real Madrid. Un gol y tres asistencias en los últimos cuatro partidos. Coinciden estos números con su vuelta al centro del campo, abandonando la posición de lateral derecho que generó problemas en el pasado. "Es una extensión mía en la cancha", aseguró el técnico, Álvaro Arbeloa.

“Le he dicho que también quiero los goles de Ancelotti y las asistencias. Por pedir que no quede", comenzó decir el entrenador merengue este jueves en la conferencia post triunfo ante Benfica por la Champions League, haciendo referencia a la vez que el DT italiano le puso una meta en el arco.

Y siguió con sus elogios a uno de los capitanes: "Desde que he llegado me está demostrando el nivel que tienen, la importancia que tiene para mí como jugador. Es un capitán, prácticamente una extensión mía en el campo y es uno de los líderes y representa muy bien lo que tiene que ser un jugador del Real Madrid. Muy feliz y orgulloso del nivel que está dando, cómo está jugando y del compromiso porque es otro de los jugadores que incluso con molestias no quiere parar, quiere seguir y jugar”.

“Estoy orgulloso del nivel que está dando Fede”



“Es una extensión mía dentro del terreno de juego”



Arbeloa reivindica el papel de Valverde en el Real Madrid tras su gran partido ante el Benfica.



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En relación a los movimientos en cancha, dijo: “En la primera parte cambiaba posiciones de forma puntual porque después de un córner o de perder posición en una jugada tienen que ser capaces de intercambiar posiciones en ataque y en defensa. Eso lo estamos haciendo bien. En la segunda parte, cuando ha salido Mastantuono, hemos puesto a Fede en la izquierda y hemos retrasado un poco a Güler. Entendía que Fede para nosotros es fundamental juegue en el lado que juegue y por eso le hemos mantenido en el campo”.

Cabe destacar que fue un partido en el que, de nuevo, el segundo capitán del Real Madrid jugó sin estar al 100 %. Con cuidados durante la semana para poder llegar a una cita importante en la temporada, clave para seguir en Champions, donde los de Arbeloa ya atisban los octavos de final, contra Manchester City o Sporting de Portugal, según depare el sorteo de este viernes.

Los elogios de la prensa española

El diario Marca lo definió como el "enchufado" del partido y "peón de lujo" de Arbeloa, a la vez que analizó: "Liberado de una posición que nunca fue la suya, el 8 ha elevado su impacto a otra dimensión".

Por otra parte, AS, redactó: "Buen nivel del uruguayo en banda derecha, casa bien con Trent y de eso se aprovecha el Madrid. Le sirvió el balón a Tchouameni el tanto del 1-1; el remate del francés fue perfecto, como perfecto era el envío previo. Siguió intentando asomarse al área durante todo el duelo y probó el remate varias veces, pero sin fortuna para superar la maraña portuguesa. A la contra disfrutó de ocasiones para anotar, le faltó finura en la definición final. Con la entrada de Mastantuono cambió de banda, pero no perdió la finura: asistió al instante a Vinicius para que hiciese el 2-1, tras recuperar él mismo el balón".

La posición de Fede Valverde

Federico Valverde ante Andreas Schjelderup en el partido entre Real Madrid y Benfica por la vuelta del playoff de Champions League. Foto: EFE

La "emergencia", como catalogó Carlo Ancelotti la pasada temporada la posición del internacional celeste, por las lesiones en el lateral derecho, la extendió su sustituto en el banquillo madridista, Xabi Alonso, al inicio de la temporada. Con Dani Carvajal sin ritmo de competición tras su grave lesión de rodilla en 2024 y la posterior artroscopia en octubre de 2025, junto con las lesiones musculares del inglés Trent-Alexander Arnold, fichado para esa posición, Valverde volvió a un lateral derecho que no es su lugar favorito.

Y aunque siguió dando una mano en ese puesto, el lapso acabó a inicio de febrero contra Valencia, con Valverde volviendo al mediocampo, pero que cambió definitivamente durante ese mismo encuentro. Con Arbeloa optando por cuatro mediocampistas -Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Arda Güler- pero tardando en encontrar un dibujo que ha repetido desde entonces.

Un cambio que permitió a Valverde encontrar un nuevo vuelo. Desde el extremo derecho vuelve a explotar sus virtudes físicas, en ayudas defensivas y con presencia en ataque, como demostró este miércoles ante el Benfica. Primero, apurando línea de fondo para servir el pase de gol a Tchouaméni; segundo, enviando un balón al espacio a la carrera de Vinícius para sentenciar la eliminatoria.

Dos asistencias que le hacen sumar 12 esta temporada, el mejor registro en su carrera, ya que solo en dos ocasiones, las dos últimas campañas, había alcanzado las ocho.

De 'exigirle' Ancelotti llegar a diez goles hace tres temporadas a explotar su faceta como asistente. Y, aunque Arbeloa, "por pedir", quiere ambas, ya destaca al uruguayo como su "extensión" sobre el terreno de juego.