Real Madrid 2-1 Benfica por Champions: el Pajarito voló y metió dos asistencias en la clasificación Merengue

Ningún otro cruce de esta edición de la Champions League tuvo más condimentos que este Real Madrid y Benfica que se definió en el Santiago Bernabéu con el equipo Merengue clasificado a los octavos de final después de dos asistencias de Federico Valverde para los goles de Aurélien Tchouaméni y Vinicius Junior. Las Águilas se habían puesto en ventaja con gol de Rafa Silva. El global fue de 3-1 para los españoles, que ya habían ganado en Portugal.

Primer tiempo:

Sin Kylian Mbappé en el equipo Merengue, lesionado, y con Gianluca Prestianni suspendido por UEFA, en Lás Águilas, comenzó el partido de vuelta con claras intenciones. Richard Ríos se metió en el once inicial de Benfica, que salió a tener la pelota y presionar alto desde los primeros minutos en el Bernabéu.

Estaba resultado, pero el Real Madrid tuvo su primera ocasión a los seis minutos. Una buena pared entre Arda Güler y Vinicius Junior terminó con el brasileño definiendo dentro del área ante una barrida de Nicolás Otamendi busando cerrar. El remate se perdió alto.

El colombiano Ríos entró desde el banco en el partido de ida, venía de una lesión, pero el ex Palmeiras demostró su valía al cuarto de hora. Limpió una jugada que se había empezado a construir por banda derecha, habilitó a Vangelis Pavlidis y el centro de este complicó al Real Madrid. Raúl Asencio casi convierte en contra, respondió Courtois con una gran atajada, y Rafa Silva capturó el rebote para abrir la cuenta.

Vinicius Junior ante Nicolás Otamendi en el partido entre Real Madrid y Benfica por Champions League. Foto: EFE

La alegría duró poco porque dos minutos después, a los 16, el Real Madrid se hizo respetar en su casa y consiguió el empate que volvía a dejarlos arriba en la serie. Los problemas del equipo de Álvaro Arbeloa por banda izquierda en el gol de Benfica, se solucionaron en ataque por banda derecha. Federico Valverde llegó hasta línea de fondo y tuvo la lucidez suficiente para descargar atrás para la llegada de Aurélien Tchouaméni, que abrió el pie y empató el partido colocando la pelota contra el palo derecho de Trubin.

A los 34 minutos, el equipo Merengue convirtió el segundo por intermedio de Arda Güler, otra vez Fede Valverde participó con un cabezazo para devolver la pelota al medio tras un centro de Vinicius. Gonzalo fue hacia la pelota, en offside, y el turco llegó después para anticipar el rebote del arquero. Nada valió, pero el Real Madrid quedó golpeado en el orgullo tras el gol de Benfica y reaccionó bien.

Pero Las Águilas no se iban a dejar vencer tan fácil. Richard Ríos era de lo mejor del equipo portugués y cerca de los 40 minutos sacó una volea cerca del límite del área grande y obligó a una tremenda atajada a Courtois volando hacia su primer palo.

Federico Valverde ante Andreas Schjelderup en el partido entre Real Madrid y Benfica por la vuelta del playoff de Champions League. Foto: EFE

Segundo tiempo:

En el inicio del complemento, la ambición era más del equipo local, presionaba un poco más arriba, pero hubo situaciones para los dos. Antes de la hora de juego la del Real Madrid fue una incursión en el área de Trent Alexander-Arnold y un remate cruzado que se fue muy cerca, y Benfica contestó con un tres dedos de Rafa Silva que se desvió y luego dio en el horizontal.

A falta de 20 minutos para el final, Valverde, que había participado en el primer gol dando la asistencia, casi convierte el suyo. El equipo Merengue movía la pelota en la última línea y Alexander Arnold vio que el uruguayo tenía intenciones de meterse entre los defensores centrales del Benfica. La pelota del inglés recorrió casi tres cuartos de cancha y el capitán del Real Madrid anticipó bien a Fredrik Aursnes, pero Dedíc lo cruzó y la carambola casi se mete en el arco de Trubin.

El Pajarito estaba siendo importante para los de Álvaro Arbeloa y coronó con otra asistencia. A los 80 minutos se hizo de una pelota en mitad de cancha y vio muy bien a Vinicius Junior para ponerlo en carrera. El brasileño no paro hasta el área y definió cruzado para dar vuelta el partido y ganar tranquilidad en la serie con un global de 3-1.

Real Madrid 2-1 Benfica

Real Madrid: Courtois, Trent, Asencio (Alaba 77′), Rüdiger, Carreras (Fran García 90′), Tchouaméni, Camavinga (Mastantuono 77′), Valverde, Arda Güler (César Palacios 83′), Vinicius y Gonzalo (Thiago Pitarch 83′).

DT: Álvaro Arbeloa

Benfica: Trubin, Dedic, Tomás Araujo, Otamendi, Dahl, Barreiro (Sidny 90′), Aursnes (Barrenechea 85′), Rafa Silva, Richard Ríos, Schjelderup (Ivanovic 85′) y Pavlidis.

DT: Joao Tralhao (José Mourinho está suspendido)

Goles. 0-1, Rafa Silva (minuto 14). 1-1, Aurélien Tchouaméni (minuto 16). 2-1, Vinicius Jr (minuto 80).

Amarillas. Richard Rios (minuto 35). Nicolás Otamendi (minuto 51). Raúl Asencio (minuto 57). César Palacios (minuto 90+6). Rojas. No hubo

Árbitro. Slavko Vincic (Eslovenia)

Estadio. Santiago Bernabéu

La previa:

Será el tercer partido al hilo entre ambos por el torneo de clubes más importante de Europa. Portugueses y españoles se cruzaron en el último partido de la fase de liga y fue victoria 4-2 de Benfica, que los clasificó a los playoff y dejó a los Merengues sin la chance de meterse directamente entre los ocho primeros clasificados de forma directa.

El partido de ida por los playoff se jugó en Portugal, fue victoria del Real Madrid y terminó con gran polémica. Vinicius Junior hizo el único gol del encuentro y tras ese tanto se desataron los problemas. El brasileño fue a festejar de cara a los hinchas del Benfica e hizo un baile cerca del banderín del córner. Los jugadores locales se molestaron, entre ellos Gianluca Prestianni, que increpó a Vini, y este denunció haber recibido insultos racistas de parte del argentino.

El partido se demoró algunos minutos mientras se revisaron las cámaras para corroborar si efectivamente hubo insultos, pero el ex Vélez Sarsfield se tapó la boca con la camiseta al momento de hablar con el futbolista del Real Madrid. Prestianni, suspendido provisoriamente por la UEFA, no estará para el partido de vuelta y tampoco lo hará Kylian Mbappé, lesionado. Richard Ríos será titular en Benfica y Gonzalo en Real Madrid al igual que el uruguayo Federico Valverde.