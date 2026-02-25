Chilavert le contestó a Courtois con una bomba: "Lamentable él que le sacó la novia a su compañero"

En un cruce algo surrealista Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, terminó en una conferencia de prensa criticando los dichos de José Luis Chilavert y el paraguayo se hizo eco de lo que dijo el belga recordando un viejo conflicto entre él y un compañero en la selección.

El paraguayo se había metido en medio de la polémica entre Gianlucca Prestiani y Vinicius Junior luego del partido de ida por los playoff de la UEFA Champions League. El brasileño denunció al argentina por insultos racistas durante el encuentro que el equipo Merengue venció por 1-0 en Portugal.

"Yo me solidarizo con Prestianni. Vinicius es el primero que va e insulta a todos, y uno mira la cámara donde le dice a Prestianni y le repite 'cagón, cagón'. Y otra cosa, ¿quién se solidariza con Vinicius? Mbappé. ¡Justo Mbappé! Él habla de valores y todo eso y vive con un travesti, no es normal. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer, es lo máximo que nos puede pasar vivir con una mujer", declaró el paraguayo a Radio Rivadavia.

Y habló sobre la actitud de Vini Jr. "Ves el video de Vinicius corriendo a decirle al árbitro como si fuera 'profesora, ese chico me dijo que soy un maricón, me dijo un HDP'; ahí te das cuenta que se rompieron todos los moldes, por culpa de la FIFA que ha utilizado mal ese mensaje", manifestó el paraguayo, cuyos dichos llegaron al Real Madrid.

"Lamentables", dijo Courtois sobre las palabras de Chilavert

"Eso es lamentable también, no se pueden decir cosas así. Son otro tipo de insultos y creo que esas cosas no caben en el mundo de hoy, ni en cualquier lugar. Menos viniendo de otro compañero de profesión", expresó el arquero del Real Madrid en la conferencia de prensa previo al partido de vuelta ante Benfica, en el Santiago Bernabéu y con ventaja 1-0 para el equipo Merengue.

🗯️ Courtois sobre los comentarios de Chilavert: "Es lamentable" pic.twitter.com/YAXuw3iivu — MARCA (@marca) February 24, 2026

"Lamentable es que él le sacara la novia a su compañero", respondió Chilavert a Courtois

“Quiero aprovechar el espacio que me dan porque mi colega Courtois habló en conferencia de prensa sobre mis dichos respecto de Mbappé y dijo que eran lamentables. Lamentable es él que le sacó la novia a su compañero Kevin De Bruyne”, disparó el paraguayo, en referencia a un polémico episodio que involucró a Caroline Lijnen, luego de que se confirmara que la extenista mantuviera relaciones con el arquero al tiempo que estaba en pareja con el mediocampista.

Chilavert, además, aprovechó la nota en Radio Rivadavia y le mandó un consejo al futbolista del Real Madrid, de arquero a arquero. "Aparte decirle a Courtois que aprenda a jugar con los pies, que se anime a salir fuera del área a jugar y a salir a patear tiros libres y penales, porque es un arquero normal", dijo el paraguayo.