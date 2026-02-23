UEFA tomó una decisión sobre la denuncia a Valverde y Benfica se pronunció: "Sin duda es de tarjeta roja"

El partido de ida de los playoffs de UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid sigue dando que hablar. Lo ocurrido entre el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinicius, donde el norteño denunció racismo, escaló a niveles mundiales y a eso se le sumó la denuncia del club portugués a Federico Valverde.

¿Por qué los lusos denunciaron ante UEFA al uruguayo? Es que entendieron que hubo una agresión del volante de Real Madrid sobre el sueco Samuel Dahl cuando ambos estaban en disputa de la pelota y más allá de que el jugador de las Águilas tenía tomado al uruguayo, Valverde hizo un movimiento que propició un golpe al rival.

La jugada no fue advertida por el árbitro principal y tampoco fue llamado por los encargados del VAR, más allá de que la situación puede que haya sido repasada por los árbitros que se ubicaban en la herramienta tecnológica.

Y eso fue lo que llevó a que Benfica elevara una denuncia a la UEFA para que esta actúe de oficio, lo que podría implicar que el uruguayo se pierda el partido de vuelta que se disputará el próximo martes en el Estadio Santiago Bernabeu con la serie 1-0 para los Merengues.

Como se insinuaba, la UEFA desestimó la denuncia, en parte, porque eso habría significado desacreditar la actuación del cuerpo arbitral. De todas maneras, la acción fue analizada por la federación del fútbol europeo y no fue tenida en cuenta por lo que Valverde estará disponible para ser titular y capitán del Real Madrid si el técnico Álvaro Arbeloa así lo entiende.

Benfica, por su parte, se expresó y lamentó la decisión de la UEFA a través de un comunicado oficial: "Benfica ha sido informado por la UEFA de que la denuncia presentada por el Club en relación con el incidente que involucra al jugador del Real Madrid Federico Valverde ha sido retirada".

"Benfica lamenta que, ante la clara evidencia en las imágenes que muestran la agresión al jugador del Benfica Samuel Dahl, la UEFA haya decidido no proceder a ninguna acción disciplinaria. Sin duda se trata de una situación de tarjeta roja que no fue sancionada durante el partido", agregó la institución portuguesa.

Este martes, desde las 17:00, será el turno de que Real Madrid y Benfica se vuelvan a ver las caras en una llave donde se definirá qué equipo se meterá en los octavos de final de la UEFA Champions League.