Nacional se reunió en directiva: del "mal desempeño" en el clásico a la "muy buena venta" de Julián Millán

Nacional trabaja en silencio después de la derrota 1-0 frente a Peñarol en el clásico disputado el pasado domingo en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Más allá de la frustración lógica de no haber logrado el objetivo que se propusieron con el apoyo de su gente, en la interna del club mantienen la tranquilidad al considerar que el año recién comienza y todo está por definirse.

Este lunes se desarrolló una nueva reunión de la comisión directiva del tricolor en la que hablaron de diferentes temas de actualidad.

La prioridad fue el análisis de lo sucedido en el clásico y, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación, todos los integrantes coincidieron en que fue un "mal desempeño" del equipo, pero mantienen la confianza intacta en el proyecto deportivo que encabeza el entrenador Jadson Viera.

Jadson Viera, entrenador de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Otro de los temas del día fue la venta del zaguero Julián Millán al Fluminense de Brasil. La transferencia se confirmó en un monto de US$ 4 millones, más un bono de US$ 1.1 millón por cumplimiento de objetivos.

Por su parte, el tricolor se quedará con un 20% de la plusvalía y además un 10% de la ficha. A Nacional le va a quedar libre, una cifra de US$ 3.5 millones aproximadamente entre la venta y que el jugador decidió ceder el 20% que le correspondía en agradecimiento a la institución.

"La directiva transcurrió con total normalidad, todos estuvieron muy de acuerdo en que fue una muy buena venta la de Julián Millán", acotaron desde el Bolso.

Javier Gomensoro tras el clásico: "Hay que tener temple y paciencia"

Javier Gomensoro, dirigente de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Javier Gomensoro, prosecretario de Nacional, habló este martes con La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes) y se refirió a la caída ante Peñarol: "Es claro que en el fútbol hay que tener temple y paciencia. Saber que hay horas para trabajar y bancar procesos y hay contratiempos que obviamente tienen disgustados al hincha y al socio. El año pasado fue sinuoso, complicadísimo para nosotros, tuvimos un montón de traspiés, una mala Libertadores, no ganamos Apertura, Clausura ni Intermedio y tuvimos un clásico que fue una producción impresentable y terminamos con un gran logro, una sonrisa y dos meses de disfrutar".

En este sentido profundizó: "Y ahora empieza de vuelta la pelea y es dura, es complicada, la verdad que un clásico siempre es un golpe y un torneo en sí mismo, pero ta, en la tabla son nueve puntos contra siete, estamos totalmente en rodaje, a tiro, pero también hay que hacer la autocrítica, ver dónde te equivocaste y corregir porque si no la tabla va a abrir una brecha que nos va a complicar".