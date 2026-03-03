Claves de los cuatro meses de Jadson Viera en Nacional: promesas a medio cumplir, mucha rotación y falta de gol

Exactamente 126 días lleva en el cargo Jadson Viera. Cuatro meses que se traducen en 17 semanas de trabajo con Nacional y nueve partidos oficiales, con solo dos triunfos en los 90 minutos. Asumió el 28 de octubre en lugar de Pablo Peirano (quien era el entrenador con mejor porcentaje de puntos obtenidos en 2025) y en su llegada prometió algo que, por el momento, no se termina de cumplir. Recién en el sexto partido, ante su exequipo Boston River, el DT pudo adjudicarse una victoria en tiempo reglamentario.

El debut con Cerro, ante Defensor, la llave ida y vuelta por la definición de la Liga AUF Uruguaya y la Supercopa del 1 de febrero finalizaron en empate en los 90’, más allá de que pudo imponerse en los 120’ de la segunda final con el icónico gol de Ebere. Inesperado héroe y por mérito total de Viera, ya que el nigeriano venía de sumar apenas 54’ en el torneo con el tricolor.

Ese día pudo cumplir con su declaración de “venimos acá a salir campeones”, pese a que Nacional no deslumbró. Sin embargo, el reclamo y la falta de paciencia que tanto se pide desde la directiva apunta a otra cuestión. Jadson Viera prometió un “juego asociativo”. Mantener su estilo de juego colectivo, moderno, de salir jugando y generar peligro. Con su sistema táctico de juego (4-3-3) pero con flexibilidad como se plasmó en el clásico. Sin embargo, no ha sido la realidad del equipo.

Las claves para entender el momento

El once inicial de Nacional ante Peñarol en el GPC. Foto: Ignacio Sánchez.

1) Escaso funcionamiento del equipo

Claro que los factores son muchos, pero la conclusión es que el equipo que se ha visto no ha mostrado muchas más opciones que decantarse por jugar “al pelotazo” a Maxi Gómez en el área, que conlleva una falta de comunicación entre los volantes y los atacantes. No hay asociación, no hay circuitos, no hay goles. Los extremos tampoco han desbordado, el albo extraña al Villalba en su mejor momento o a Juan Cruz, que ha estado ausente por varias lesiones.

2) Poca generación de juego ofensivo

Los centrodelanteros están en el debe y ellos son los primeros en saberlo. De hecho, de los cuatro goles convertidos por el equipo, dos fueron de la autoría de Gómez. Verón Lupi y Millán completaron la cuenta. Maxi Silvera lleva cinco partidos y aún no ha podido convertir.

Maxi Gómez y Maxi Silvera en la antesala de una práctica con Nacional en Los Céspedes. Foto: @Nacional en X (antes Twitter).

De todas formas, la falta de gol es generalizada porque también escasean las llegadas. El centrodelantero de 28 por el que Nacional hizo una gran inversión, con un sueldo importante y los US$ 600.000 de prima, que lleva 347 minutos y una asistencia en cinco partidos disputados con la camiseta de Nacional. Las dos chances de gol más claras, una en cada partido ante Peñarol, no las concretó. En una de ellas lo cortaron y en la otra definió mal. El domingo estrenó su titularidad clásica y jugó 78’.

3) Rendimientos individuales

Otro de los factores es el bajo rendimiento individual. El doble cinco sin Christian Oliva aún no funciona correctamente. En el clásico ni Rodríguez ni Boggio pudieron ser opciones de pases claras y aunque se esperaba el ingreso del recién llegado Mauricio Vera, si no lo fue en el clásico, sería extraño que utilice un triple cinco. Los extremos tampoco terminan de conformar, Rodrigo Martínez aún está falto de experiencia, Verón Lupi ha sido regular pero debe rendir más y de Baltasar Barcia aún no se ha visto minutos de calidad.

4) Bajas sensibles

Julián Millán jugando su último partido en Nacional: el clásico ante Peñarol por el Apertura en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé | El País

Si la salida de Oliva se percibió en el mediocampo, la de Julián Millán en la zaga tendrá una gran repercusión, baja a la que se suma la lesión de Coates. Rogel demostró seguridad ingresando en un partido en juego.

Con estas cartas sobre la mesa, surge la pregunta: ¿está mal armado el plantel? Claro que las lesiones del capitán o el tercer arquero no dependen de la dirección deportiva del club, pero si Nacional “está a un 30%” de lo que se busca -según dijo Perchman -y ahora pierde al zaguero- el golpe es aún mayor.

5) Conformación del plantel

Los laterales y los extremos variaron con las altas; salió Ancheta e ingresó Pintado, así como Cándido por Bais. Los extremos pasaron a ser Verón Lupi y Martínez o Barcia, mientras que Silvera desplazó al Diente López en la ofensiva.

Los únicos cuatro jugadores de presencia perfecta en la era de Viera son Mejía, Coates, Millán y Boggio. Maxi Gómez se acerca con ocho de nueve juegos, pero su ausencia fue por sanidad y no por decisión técnica. Oliva jugó los siete en los que estuvo. Los laterales y los extremos variaron con las llegadas de las altas, salió Ancheta ingresó Pintado, entró Cándido por Bais, donde también estuvo Patiño. Los extremos, que antes eran lugares de Villalba y De los Santos pasaron a ser de Verón Lupi y Rodrigo Martínez o Barcia, mientras que Maxi Silvera desplazó al Diente.

La derrota no pone en duda la continuidad del entrenador. “No mueve la estantería ni si Nacional pierde 3-0” había dicho Perchman previo a la Supercopa. Hoy quizá la estantería está apenas torcida y la gente lo hizo sentir. El domingo, en el GPC, se le protestó al DT que “a Peirano lo sacaron por mucho menos”.

Nueve partidos, nueve equipos distintos

Jadson Viera y el diálogo con Ribair Rodríguez en el clásico entre Nacional y Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

PARTIDO 1 VS. CERRO. Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Julián Milán, Diego Romero; Christian Oliva, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro, Lucas Villalba, Maximiliano Gómez, Juan Cruz de los Santos.

PARTIDO 2 VS. DEFENSOR. Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Milán, Nicolás Rodríguez ; Luciano Boggio, Christian Oliva, Lucas Rodríguez; Juan Cruz de los Santos, Maximiliano Gómez, Nicolás López.

PARTIDO 3 VS. PEÑAROL FINAL LIGA URUGUAYA - IDA. Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Milán, Diego Romero; Lucas Rodríguez, Christian Oliva, Luciano Boggio; Christian Ebere, Juan Cruz de los Santos, Gonzalo Carneiro.

PARTIDO 4 VS. PEÑAROL FINAL LIGA URUGUAYA - VUELTA. Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Rodríguez, Christian Oliva, Luciano Boggio; Nicolás López; Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

PARTIDO 5 VS. PEÑAROL SUPERCOPA. Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Pablo Patiño; Christian Oliva, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez; Nicolás López; Gonzalo Carneiro, Maximiliano Gómez.

PARTIDO 6 VS. BOSTON RIVER. Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Luciano Boggio, Christian Oliva, Baltasar Barcia; Juan Cruz de los Santos, Maximiliano Gómez, Tomás Verón Lupi.

PARTIDO 7 VS. RACING. Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Christian Oliva, Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera, Baltasar Barcia; Maximiliano Gómez

PARTIDO 8 VS. PROGRESO. Luis Mejía; Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Lucas Rodríguez Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Maxi Silvera, Rodrigo Martínez; Maxi Gómez.

PARTIDO 9 VS. PEÑAROL. Luis Mejía; Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Camilo Cándido; Tomás Verón Lupi, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Rodrigo Martínez; Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez.