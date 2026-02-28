Números clásicos de jugadores de Peñarol y Nacional: quién jugó más, el llamativo goleador albo y posibles debuts

Entre el 1 de febrero y este 1 de marzo que se aproxima pasaron muchas cosas en Peñarol y Nacional. Desde aquel triunfo por penales del equipo de Diego Aguirre en el Centenario por la Supercopa Uruguaya, ambos clubes incorporaron jugadores y cedieron otros.

El aurinegro recuperó a Washington Aguerre y el tricolor contrató a un jugador que, sin ser delantero, tiene el mejor promedio de goles en clásicos. La referencia es para Camilo Cándido, el lateral es el único con dos tantos, lo que deja en el debe al Diente López y Maximiliano Gómez, que ahora también tienen a Maximiliano Silvera, pese a que este aún no ha marcado su primer gol desde que se sumó al equipo de Viera.

Camilo Cándido, futbolista de Nacional, sonriente en la antesala del clásico ante Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

La temporada muestra realidades distintas en la utilización histórica de los planteles de Nacional y Peñarol, con futbolistas consolidados, goleadores definidos y varios nombres que esperan su estreno oficial.

En Nacional el liderazgo en presencias es claro. El capitán Sebastián Coates encabeza la lista con 18 participantes entre sus tres pasajes (ganó siete, empató ocho y perdió tres), confirmando su rol como pieza central de la defensa. Lo sigue el arquero Luis Mejía, con 15 encuentros (cinco ganados, nueve empates y una derrota), consolidado como titular indiscutido bajo los tres palos.

Sebastián Coates, capitán de Nacional. Foto: Darwin Borrelli.

Más atrás aparecen Nicolás López con ocho (tres victorias, cuatro empates, una derrota), Camilo Cándido y Gonzalo Carneiro, ambos con siete. En el rubro goleador, el lateral izquierdo y para mañana amuleto, sorprende como máximo anotador tricolor con dos conquistas, mientras que Coates, López, Carneiro, Nicolás Lodeiro y Juan Cruz de los Santos aportan un gol cada uno, mostrando un reparto amplio de los tantos y la falta de un único referente ofensivo excluyente. De hecho, el último, que probablemente no sea de la partida el domingo por no haberse recuperado aún, es quien tiene mejor promedio: un gol en tres partidos.

Otro dato es que dos de las altas aún no han debutado en este tipo de encuentros: Baltasar Barcia, que en la Supercopa no fue al banco, y Mauricio Vera, el último en llegar y quien se perfila como titular para el encuentro de mañana.

Del lado de Peñarol, el jugador con mayor presencia es Jesús Trindade, con 15 partidos entre los dos pasajes (tres triunfos, seis empates y seis derrotas).

Jesús Trindade en el partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

También se destacan Leo Fernández y Maximiliano Olivera con 10 presencias cada uno: una victoria, seis empates y tres derrotas para las piezas habituales en la formación aurinegra. Con cuatro partidos menos están Nahuel Herrera y Matías Arezo. Hay que matizar que aunque en lo estadístico el Torneo Intermedio 2025 y la Supercopa Uruguaya computen como empates, los aurinegros levantaron las respectivas copas en los penales.

En materia ofensiva, el protagonismo recae en el 10 y el 19, ambos con dos goles, liderando la tabla de anotadores. Cabe destacar que Arezo lo logró en 459 minutos repartidos en seis partidos, mientras que Fernández, a quien se le exige más en los clásicos, lo consiguió en 678’. Detrás solo aparece Emanuel Gularte con una conquista.

En cuanto a los más experientes, Maximilano Olivera y Jesús Trindade son de los tienen estadísticas deficientes y Washington Aguerre aún no ha ganado ninguno de los tres clásicos que jugó. De hecho, su único triunfo ante Nacional lo obtuvo atajando para Cerro Largo en 2019. En la Supercopa fue exitosamente suplantado por el experimentado Sebastián Britos.

Debutantes y juveniles

Nicolás "Indio" Fernández tras su presentación como jugador de Peñarol. Foto: Natalia Rovira.

En el Carbonero hay una gran cantidad de futbolistas que todavía no ha jugado ante Nacional: dos de las altas como el Indio Fernández y Luis Angulo, y los juveniles Matías González, Luciano González, Lorenzo Couture y Brandon Álvarez (quien tras ser el goleador de la Copa de la Liga AUF no tuvo oportunidades en el primer equipo), permanecen sin minutos en encuentros clásicos.

De todas formas, los jóvenes formados en el club saben lo que significa jugar clásicos y en 2025 el saldo fue favorable para la mayoría de ellos. En abril, por el clásico del Apertura en Tercera se destacó Mulethaler, Lorenzo Couture fue parte del once y Kevin Rodríguez anotó el cuarto que luego fue anulado por offside. Del otro lado estuvo Exequiel Mereles, quien ha quedado relegado de la consideración en Primera. En octubre jugaron por el Clausura y Peñarol ganó con gol de Luciano González. Del lado tricolor estuvo presente Paolo Calione.

En términos generales, Nacional presenta una base más consolidada, con futbolistas que acumulan mayor cantidad de partidos y un equipo que mantiene una estructura relativamente estable. En general, tiene más jugadores con buen porcentaje de victorias, aunque se nota la falta de protagonismo de sus goleadores en el resto de los partidos, como lo ha sido Nicolás López.

Nicolás "Diente" López en pleno partido con Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Peñarol, en cambio, combina jugadores con mucha participación junto a varios nombres que todavía buscan su lugar, reflejando una rotación mayor o un proceso de renovación más marcado.

De todas maneras, tanto Diego Aguirre como Jadson Viera tienen variantes respecto al cotejo de hace un mes. Ese día Peñarol formó con estos once: Sebastián Britos; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Franco Escobar; Eric Remedi, Jesús Trindade; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni; Matías Arezo. A diferencia de lo que sucede en el tricolor, todos continúan en Peñarol, aunque no todos repetirían en el once, empezando por el arquero.

Maximiliano Silvera con la camiseta de Nacional ante Peñarol por la Supercopa Uruguaya. Foto: Ignacio Sánchez.

Mientras que el albo salió a jugar al Centenario con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Pablo Patiño; Christian Oliva, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez; Nicolás López; Gonzalo Carneiro, Maximiliano Gómez. En este caso, el lateral izquierdo y el volante ya no forman parten del plantel y todo indica que serán reemplazados por Camilo Cándido y Mauricio Vera.

Aclaración: las tablas no abarcan los números de futbolistas lesionados o poco considerados por los entrenadores para este partido.