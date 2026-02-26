El probable once de Nacional para el clásico ante Peñarol en el Gran Parque Central y las dudas a resolver

El Nacional de Jadson Viera entrenó ayer por la tarde en el Gran Parque Central, el escenario donde recibirán a Peñarol el domingo en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura. La práctica comenzó sobre las 18:30 horas y el entrenador aprovechó para probar distintas variantes y evaluar desempeños individuales para este partido clave. El hermetismo fue total e incluso cerraron antes de lo habitual las instalaciones para evitar filtraciones.

En la práctica de hoy, que será a las 18:00 en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, el técnico terminará de definir su oncena. En lo que respecta a la posible conformación, hay nombres que salen cantados: Luis Mejía, Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Camilo Cándido, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Tomás Verón Lupi y Maxi Gómez se ganaron su lugar en el equipo titular.

Maxi Gómez celebrando un gol con la camiseta de Nacional por el Torneo Apertura. Foto: Darwin Borrelli.

La primera duda concreta radica en si Jadson Viera optará por incluir a un tercer volante o no. En ese caso, el gran candidato a ocupar el puesto es Mauricio Vera. En la interna del tricolor consideran que les puede aportar un factor clave como el juego aéreo para un clásico que suele ser reñido por esa vía.

En conferencia de prensa Viera lo elogió por su liderazgo y el aporte a lo grupal, pero también puede ser clave para suplir la salida de Christian Oliva, el titular en los últimos tres cruces ante Peñarol.

En un posible esquema 4-3-3, la otra interrogante es quién será el extremo izquierdo. El Bolso exigirá hoy a Juan Cruz de los Santos, pero corre desde atrás para el once por llegar sin rodaje tras una nueva lesión muscular. El juvenil Rodrigo Martínez es opción, pero ven muy bien a Nicolás López y entienden que hasta último momento peleará por un lugar. Sobre todo porque puede adaptarse a jugar por izquierda y suele tener libertad para tirarse al medio e implementar un 4-3-1-2.

Nicolás "Diente" López representando a Nacional. Foto: Estefanía Leal.

De esta manera, el probable once del tricolor para el clásico es el siguiente: Luis Mejía; Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Mauricio Vera, Luciano Boggio; Tomás Verón Lupi, Maxi Gómez, Nicolás "Diente" López/Rodrigo Martínez.

El Bolso, que ya agotó entradas para este compromiso, llega al clásico como escolta de Central Español al acumular siete puntos en las tres primeras jornadas. Viene de derrotar 1-0 a Progreso en el Landoni de Durazno con gol del zaguero Julián Millán. El objetivo que se trazan puertas adentro es volver a triunfar en condición de local para ampliar la diferencia sobre el Mirasol a cuatro unidades.

En lo que va del siglo XXI Nacional tiene historial positivo en su casa ante el Carbonero: registra cuatro victorias, dos empates y una caída. El último festejo fue el 30 de noviembre de 2025 en el marco de la final de vuelta de la Liga AUF Uruguaya, que se definió en el alargue con el gol de Christian Ebere que valió un título.

La única derrota que sufrió hasta el momento en este estadio dentro del lapso comprendido fue el 15 de julio de 2021 por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde cayeron 2-1.