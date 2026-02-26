Camilo Cándido: el recuerdo de sus goles clásicos con Nacional ante Peñarol y su halago para un juvenil tricolor

Camilo Cándido, lateral izquierdo que retornó a Nacional en este mercado de pases, habló este jueves en una conferencia de prensa realizada en el Gran Parque Central e hizo un análisis del clásico que jugarán ante Peñarol el próximo domingo desde las 19:30 horas.

El futbolista de 30 años, quien a principio de febrero abrochó su vuelta al tricolor después de rescindir su contrato con Cruz Azul de México, tenía previsto jugar sus primeros minutos en el cruce ante Progreso por la tercera jornada del Torneo Apertura.

Sin embargo, una sobrecarga muscular hizo que Jadson Viera lo dejara afuera del banco de suplentes por "precaución", según explicó el propio técnico en la conferencia posterior al triunfo frente al Gaucho en Durazno.

"Me encuentro bien, como ya saben acá las cosas vuelan y el partido pasado no estuve por una sobrecarga, era mejor cuidarme para este fin de semana, que es algo importante para nosotros y para la gente. Me siento bien y ojalá pueda jugar y afrontar de la mejor manera lo que es el clásico", inició el futbolista.

Camilo Cándido dialogando con los medios en conferencia de prensa. Foto: Ignacio Sánchez.

Ahora que ya se encuentra en condiciones de jugar, resta saber si va desde el arranque ante el Mirasol o si espera su oportunidad. Compite por el puesto con el juvenil Federico Bais y Nicolás "Ojito" Rodríguez.

Cándido ya tiene en su cuenta personal dos goles clásicos y es uno de los jugadores de mayor experiencia en la interna del plantel. Al ser consultado por Ovación sobre qué le genera ser uno de los máximos artilleros del plantel en estos compromisos, respondió: "Esos goles son muy recordados principalmente para mí porque me hacen ser un goleador clásico. Se da en los partidos, uno no está buscando eso en cada jugada, uno está dando lo mejor para que Nacional gane, y eso es lo más importante acá, que Nacional saque los tres puntos y podamos reafirmar muchas cosas buenas de las que venimos haciendo".

Al respecto, hizo énfasis en el clásico que disputó el 4 de julio del 2021 y también en el del 4 de setiembre del 2022: "Creo que los dos más importantes fueron en los que hice los goles, más que nada porque en uno me bajé de un avión a las cinco de la mañana, a las ocho ya estaba despierto y tuve que jugarlo. Y el otro obviamente por lo que generaba la venida de Luis Suárez, el estar él y jugar un clásico con el Gran Parque Central como estaba... porque en el del avión era sin gente, pero en el de Luis que estuviese el estadio lleno de esa manera hizo que ambos fueran los más disfrutables y van a quedar siempre en mi recuerdo".

El elogio de Camilo Cándido para Federico Bais, juvenil de Nacional

Camilo Cándido, futbolista de Nacional, sonriente en la antesala del clásico ante Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

"He hablado con él, me gusta mucho porque sé que es muy atrevido al ir al ataque y esa esa una de las partes que más miro en los laterales y cuando va por dentro también lo hace muy bien. Después en la marca es un león, es hasta muchísimo más marcador que yo, ja", dijo Cándido sobre el juvenil Federico Bais, su compañero de puesto.

En este sentido, resaltó la importancia de escoltar a los más jóvenes del plantel: "Trataremos de ayudarlo, estamos los dos para el puesto y él va a jugar muchos partidos porque no tengo duda que lo va a hacer. Trataremos de estar cerquita y darle mucha ayuda para que pueda disfrutar de estar acá. Es su primera experiencia jugando un Uruguayo y a ese tipo de jugadores hay que cuidarlo, como a Agustín Dos Santos o Rodri (Martínez) y hay que llevarlos despacio para que demuestren la clase de jugadores que son".