Eguren: por qué Perchman "es ganador", qué visualiza en Nacional para el clásico y su elogio a Darwin Núñez

Sebastián Eguren, mánager general de Nacional, dialogó en exclusiva con Ovación: qué sector será clave para el clásico del domingo ante Peñarol en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura y de qué manera define su vínculo diario con el vicepresidente Flavio Perchman.

También se refirió a cómo gestionaron los líderes del plantel la derrota por penales en la Supercopa Uruguaya y destacó un aspecto del Diente López para el cruce ante el aurinegro.

Por otra parte, dijo que Maxi Gómez "tiene la calidad, capacidad e historia para volver a jugar en la selección uruguaya" y le dejó un elogio a Darwin Núñez.

A continuación, un resumen de la entrevista.

- Has tenido ofertas para incorporarte a clubes del exterior como director deportivo y en cambio elegiste seguir en Nacional, ¿a qué se debe?

- Lo primero es por un tema del compromiso que yo tengo con el club porque nosotros hicimos un acuerdo por tres años. Me parece que el apostar a algo y darle continuidad tiene que ver con no irse a mitad de camino, por decirlo de alguna manera.

Y era parte del aprendizaje que yo tenía que tener: arranco algo y lo quiero terminar. Así como uno a veces exige, también es una exigencia para uno mismo empezar algo y terminarlo. Y ni que hablar porque es el Club Nacional de Football, cuando me llamó tuve que cambiar algo que tenía planificado, que era ser entrenador, y ese desafío nuevo implicaba dejar lo otro. Que haya sido el club al que he estado ligado toda mi vida como hincha y en mis etapas como futbolista hizo que yo eligiera esta profesión.

- ¿Creés que hasta el momento aquel primer tiempo frente a Progreso fue el lapso donde más se ha visto plasmada la idea de Jadson Viera?

- Sí, seguramente, sobre todo de este año que comienza donde ha tenido un colchón de tiempo más importante. El equipo está en evolución, en un equipo grande no es fácil que una idea se amalgame por las exigencias continuas que tiene el resultado, pero el otro día se vio sobre todo en los primeros 25 o 30 minutos un equipo que se asemeja más a lo que Jadson Viera mostró en su Boston River y que nosotros también fuimos a buscar.

- Flavio Perchman dijo que tras la Supercopa López sintió el impacto de no poder hacer un buen clásico, ¿cómo lo trabajaron con él?

- Lo que pasa es que Nico López es un futbolista súper exigente consigo mismo, por eso es el tipo de jugador que es, hace 25 goles y da terminada cantidad de asistencias. Porque es exigente y quiere jugar más. De todas maneras, yo lo veo todos los días y Nico se fue con la misma calentura que un montón, sobre todo aquellos jugadores que son más grandes: Luis Mejía, Sebastián Coates, Maxi Gómez, Nicolás Lodeiro, todos estos futbolistas que ya tienen años y en partidos que no sienten que estuvieron a nivel o no lograron el objetivo, porque al final lo grupal siempre pesa más, son más autocríticos de lo normal. Y Nico es crítico con él, a veces hasta exageradamente porque ha jugado partidos muy buenos y él se queda con esa sensación de que no estuvo bien. Hoy por hoy lo que vimos en el último partido con Progreso marca un poco cómo está Nico: ágil, bien, con hambre de hacer gol, sin importar si son 10‘, 15‘ o 90‘ . Yo lo veo con un nivel de madurez importante y está con esa chispa que necesitamos que Nico tenga. Yo visualizo un buen clásico para él.

Sebastián Eguren en medio de un partido de Nacional por Copa Libertadores. Foto: Diego Martínez/Nacional.

- Jadson Viera siempre jugó los clásicos con tres volantes, ¿creés que el mediocampo puede ser determinante el domingo?

- Es una zona del juego que cuando uno la domina prácticamente termina mandando en lo que es el trámite, pero lo más importante es lo que te pasa adentro del área, en la tuya o en la otra. La mitad te da dominio, pero después importa la contundencia que puedas tener, y la efectividad para evitar goles.

- A la hora de definir cómo es su trabajo diario contigo, Flavio Perchman, quien reconoció que antes no estaba acostumbrado a trabajar en equipo, te elogió en Ovación y dijo que sos honesto, que conocés del medio y que sabés de fútbol, ¿vos cómo definís tu día a día con él?

- Yo le agradecí en el momento en el que leí la nota porque entendía que era una valoración mía importante por quién es en el club y porque nos conocemos hace tiempo. Él marca esto de que le cuesta trabajar en equipo, siempre me lo dejó claro y hemos mejorado muchísimo. Entre Ricardo Vairo, Flavio Perchman, Martín Ligüera, Fernando Curutchet y los entrenadores hemos tenido instancias mejores en cuanto al trabajo en equipo.

Por mis características de toda mi vida he sido una persona de equipo, seguramente porque no habré sido un virtuoso entendí que necesitaba de todos para jugar bien al fútbol y en este caso porque se me hizo una costumbre. Yo creo que el trabajo en equipo nos hace mejores. Y yo creo que Flavio Perchman lo ha entendido y, más allá de su particularidad, que es un hombre de fútbol que ha trabajado mayormente solo, hemos hecho un buen equipo.

- Si tuvieras que definirlo en dos o tres palabras, ¿qué dirías?

- Un tipo honesto, muy cristalino y sincero. Incluso a veces extremadamente sincero en cuanto a lo que habla, ja. Y lo otro es que es un tipo ganador, pero no porque tenga más títulos que otros o no, si no por su manera de encarar las cosas. Conversamos siempre y es un tipo que te transmite esa energía ganadora para ir en busca de las cosas, ya sea en una contratación difícil o en una situación complicada de las que hemos pasado en 2025, y eso realmente marca el rumbo de lo que es el club también.

Sebastián Eguren, quien dialogó con Ovación acerca de su trabajo diario en Nacional. Foto: Diego Martínez/Nacional.

- ¿Coincidís con él en que “las alternativas de Darwin Núñez en Uruguay no son más jugadores que Maxi Gómez”?

- Lo primero que hay que decir es que Darwin Núñez más allá del lugar donde esté hoy o el momento es un futbolista top. Ha pasado con centrodelanteros de la selección uruguaya que no llegaban en su mejor momento ya sea por minutos o lo que sea, pero la categoría y la calidad de los futbolistas no se mira por un par de meses. Más allá de que el rodaje ayuda en algo tan importante como un Mundial, el descanso y llegar también es fundamental.

Dicho esto, Maxi Gómez es un centrodelantero top de Sudamérica que está jugando en un equipo tan importante como Nacional y ha demostrado el año pasado en el semestre que estuvo con nosotros una cantidad de goles y un rendimiento muy bueno. Acá los que deciden son los entrenadores de la selección, pero para mí Maxi tiene calidad, la capacidad y la historia para volver a jugar en la selección, pero le tiene que cuajar al entrenador y seguramente el futbolista tiene que estar en las condiciones que exige la selección. Para mí es un orgullo que lo hayamos fichado.

- Ante la posible salida de Agustín Dos Santos, ¿ya cerraron a otro volante?

- Realmente no, estamos buscando que Agustín Dos Santos termine el semestre con nosotros y a partir de eso tener más opciones para que puedan suplirlo a mitad de año, incluso dentro del club, que hay que ver el crecimiento de Luciano González en el plantel principal y algún otro futbolista que ya estaba en Primera División.

- ¿Qué lesión sufrió el arquero Federico Bonilla? ¿Van a contratar a un golero en los próximos días para suplirlo?

- Ese es un tema que sí, a nosotros nos sacudió porque Federico tuvo una evolución enorme en los dos años que lleva en Primera División con nosotros; nunca nos habíamos planteado ningún tipo de cambio porque hay plena confianza en que está pronto para atajar. Pero tuvo una lesión importante en la rodilla que seguramente le lleve unos meses y estamos viendo cómo solucionar el tema. Estamos trabajando para que llegue un futbolista al plantel en caso de que se dé.