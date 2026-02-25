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El País Ovación Fútbol

Nacional lanzó su nueva camiseta con un detalle especial, la presencia de Cacho Blanco y figuras del plantel

A días del clásico ante Peñarol en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura, el tricolor dio a conocer una indumentaria denominada “Home 2026”; conocé todos los detalles.

El País
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25/02/2026, 19:22
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Sebastián Coates en la presentación de la nueva camiseta oficial de Nacional para la temporada 2026.
Sebastián Coates en la presentación de la nueva camiseta oficial de Nacional para la temporada 2026.
Foto: @Nacional

El Nacional de Jadson Viera continúa con la preparación del clásico frente a Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura, que está fijado para el próximo domingo 1 de marzo a las 19:30 horas en el Gran Parque Central. En la antesala de este compromiso, la cuenta oficial del tricolor dio a conocer la nueva camiseta denominada “Home 2026” con el capitán Sebastián Coates y Nicolás “Ojito” Rodríguez como figuras principales.

“La nueva camiseta Home 2026 carga la historia en nuestro pecho recordando que 'Nadie Ganó Más'”, expresó el Bolso junto con las imágenes de sus futbolistas. Esa misma inscripción es la que lleva la indumentaria justo debajo del cuello. También informó que este nuevo lanzamiento ya se encuentra disponible en tienda.nacional.uy.

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En la interna de Nacional hay mucho hermetismo a la espera de un partido importante ante el aurinegro en condición de local. Camilo Cándido, quien no pudo tener su reestreno en el club frente a Progreso a causa de una sobrecarga muscular, se encuentra mejor y es probable que este jueves entrene a la par de sus compañeros, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes tricolores.

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