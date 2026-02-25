Nacional lanzó su nueva camiseta con un detalle especial, la presencia de Cacho Blanco y figuras del plantel

El Nacional de Jadson Viera continúa con la preparación del clásico frente a Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura, que está fijado para el próximo domingo 1 de marzo a las 19:30 horas en el Gran Parque Central. En la antesala de este compromiso, la cuenta oficial del tricolor dio a conocer la nueva camiseta denominada “Home 2026” con el capitán Sebastián Coates y Nicolás “Ojito” Rodríguez como figuras principales.

“La nueva camiseta Home 2026 carga la historia en nuestro pecho recordando que 'Nadie Ganó Más'”, expresó el Bolso junto con las imágenes de sus futbolistas. Esa misma inscripción es la que lleva la indumentaria justo debajo del cuello. También informó que este nuevo lanzamiento ya se encuentra disponible en tienda.nacional.uy.

En el corazón de nuestra casa, el destello de las copas refleja historias que otros solo pueden soñar.



La gloria no queda solo en la vitrina, se lleva en la piel 👕



🆕 Presentamos la nueva camiseta Home 2026. #NadieGanóMás #NacionalXUmbro pic.twitter.com/fAIfMvPMhX — Nacional (@Nacional) February 25, 2026

En la interna de Nacional hay mucho hermetismo a la espera de un partido importante ante el aurinegro en condición de local. Camilo Cándido, quien no pudo tener su reestreno en el club frente a Progreso a causa de una sobrecarga muscular, se encuentra mejor y es probable que este jueves entrene a la par de sus compañeros, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes tricolores.