El ex Nacional Manuel Monzeglio jugará en el equipo de Diego Forlán tras un 2025 en la "B" con Oriental La Paz

Manuel Monzeglio continuará su carrera en Durazno FC, el equipo gerenciado por Diego Forlán, que este año disputará la Primera División Amateur, conocida como la categoría "C" del fútbol uruguayo. El mediocampista de 24 años aún no empezó a entrenar pero tras definir detalles llegará al club luego de su paso por Oriental La Paz.

Después de 22 partidos y dos goles durante 2025 en la Segunda División Profesional, el ex Nacional compartirá categoría con el Deportivo LSM de Luis Suárez, con quien compartió vestuario en el tricolor, entre otros equipos gerenciados por exjugadores de selección uruguaya.

En la temporada 2025 DFC logró 27 puntos y compitió en simultáneo en la Copa AUF Uruguay hasta que cayó con Liverpool en los dieciseisavos de final. En febrero de ese año inauguró su complejo ubicado en la Ruta 34, a 500 metros de la Interbalnearia. En la segunda fecha del Torneo Apertura lograron una histórica victoria por 12-0 ante Parque del Plata.

Al tener casi 30 equipos, el espectro es grande: habrá desde principiantes con poder económico que pueden avanzar un casillero en su rápida escalera rumbo a Primera, como el caso del Deportivo LSM, otros con algún año de experiencia como Bella Italia, gerenciado por Fernando Muslera y apoyado por el Galatasaray, Terremoto, que en 2025 lo hizo muy bien, o Deportivo Italiano, que cuenta con el apoyo de la misma SAD que apoya a Cerrito. Pero también están los tradicionales como Bella Vista y este año recaló un gigante como Rampla Juniors, SAD que perdió la categoría de la mano de Foster Gillett.