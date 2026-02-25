La importante baja que tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el clásico del domingo frente a Nacional
El entrenador no podrá contar con un futbolista al que venía esperando de cara al encuentro de la cuarta fecha del Torneo Apertura que se jugará en el Gran Parque Central.
>Peñarol se apronta para el clásico que este domingo 1 de marzo jugará frente a Nacional en el Gran Parque Central desde la hora 19:30 por la cuarta fecha del Torneo Apertura y de cara a este encuentro Diego Aguirre ya sabe que tendrá una ausencia más que importante.
Sabido es que tanto Abel Hernández y Lucas Hernández no estarán a disposición de la Fiera por estar recuperándose de sus respectivas lesiones, el plantel Mirasol tendrá otra baja ya que un futbolista que se venía recuperando con intenciones serias de llegar al choque ante los tricolores, no estará en la convocatoria.
Se trata de Eduardo Darias, el volante de 27 años que luego de recuperarse de una complicada lesión de ligamentos cruzados que lo dejó durante casi toda la temporada 2025 afuera de las canchas, sufrió un desgarro que hasta ahora lo mantendrá al margen.
La intención del cuerpo técnico y la sanidad aurinegra era que el futbolista —que no estuvo a la orden frente a Central Español y Deportivo Maldonado luego de tener minutos ante el Montevideo City Torque— pudiera llegar al encuentro frente a Nacional para seguir teniendo ritmo de juego.
Es que se trata de un jugador que estando bien le da un salto de calidad a Peñarol ya sea jugando como volante interno y también como extremo, posición en la que el club nuevamente se quedó corto en el período de pases: el pedido de Aguirre fue de tres punteros y solamente llegaron dos como Gastón Togni y Luis Miguel Angulo.
Si bien Darias no entraba en los planes de Aguirre como titular, sí como un buen recambio para el transcurso del encuentro en una zona como la mitad de la cancha en la que el técnico esta semana sumó al "Indio Nicolás Fernández, quien firmó su contrato por tres temporadas con el club Mirasol tras dejar Godoy Cruz de Mendoza.
Por otra parte y yendo a los jugadores que buscan llegar en buena forma física al clásico, los casos del capitán Maximiliano Olivera y del argentino Franco Escobar son los que tanto el cuerpo técnico y la sanidad siguen bien de cerca ya que se estima que ambos puedan llegar para entrar en la convocatoria para el partido de este domingo a la hora 19:30 en el Gran Parque Central.
Olivera se viene recuperando de un esguince de rodilla que sufrió en el amistoso del miércoles 21 de enero frente a Colo Colo en el Estadio Centenario, mientras que Escobar, que volvió a tener minutos luego de un largo período de inactividad, tuvo una contractura que lo mantuvo al margen de los encuentros frente a Central Español y Deportivo Maldonado.
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