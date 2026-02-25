Los Fernández sean unidos: Leo y el Indio son familia, subieron juntos a Primera y Peñarol los reencontró

Hace exactamente 10 años a Leo Fernández le hicieron una pregunta desde AUFTV: ¿Con qué compañero te llevás mejor en el grupo? Para contestarla, el por entonces jugador de Fénix no dudó: “Tengo un amigo en el grupo que es Roberto Fernández, el Indio”.

“Hace tiempo que venimos juntos, somos de la misma categoría y estuvimos juntos en la selección Sub 17”, sostuvo un Fernández de apenas 17 años que hacía sus primeras armas en el albivioleta y las hacía al lado del Indio.

El fútbol, e incluso la vida, los reencontró varias veces. Es que como confesaron ambos en diálogo con Fénix TV un año más tarde, ascendieron juntos al plantel principal del Ave. “Después del Sub 17 fue cuando nos subieron. Alternábamos, a veces jugábamos con Quinta y a veces nos citaban en Primera”, hasta que se quedaron para no moverse más del plantel principal.

A los partidos que compartieron defendiendo a la Celeste Sub 17 en el Sudamericano del 2015, donde participaron jugadores como Santiago Bueno, Marcelo Saracchi, Joaquín Piquerez, Federico Valverde, Nicolás Schiappacasse o Diego Rossi, hay que sumarle que acumularon 64 juegos compartiendo la camiseta del equipo de Capurro hasta que en 2019 fue el turno de que Leo emigre a Tigres de México, más allá de que luego fuera cedido a Universidad de Chile.

“Nos conocemos muy bien, venimos de la misma generación y lo mismo Agustín (Canobbio)”, confesaron en su momento a las redes del club albivioleta.

Claro está, uno más dedicado a lo ofensivo y el otro un tanto más retrasado en el campo, compartieron poco en materia de goles, pero el Indio se sacó las ganas de gritar un gol con asistencia de Leo en una victoria por 2-0 ante Montevideo City Torque.

Tanto Leo como el Indio daban sus primeros pasos en el fútbol y también en la vida adulta, al punto que contaron que en esa época todavía vivían cada uno con sus padres. La complicidad entre ambos los llevó a concentrar juntos y eso los unió todavía más, aunque también los separó en algún momento cuando se ponían a jugar al PlayStation y por un rato pasaban a ser rivales: “Hoy por hoy está parejo, antes me ganaba más él”, admitía Leo en esa instancia.

¿En qué momento fue que la vida más allá de la pelota los unió? En el que pasaron a ser concuñados. El motivo de este lazo familiar es que las parejas de ambos son hermanas y eso forjó un vínculo aún más fuerte.

Una sonrisa se le dibujó en el rostro. Un sonido y dos palabras le bastaron para definir al Indio cuando en octubre del año pasado volvió a ser consultado sobre él: “Uh, mi hermano”, dijo Leo.

✨ 𝐋𝐞𝐨 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚́𝐧𝐝𝐞𝐳: 𝐞𝐥 𝐬𝐨𝐧̃𝐚𝐝𝐨𝐫



A diez años de su debut en primera, el repaso por 10 personas influyentes en la carrera de Leonardo Fernández.



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“Lo hablamos y estaba recontra contento. Habíamos dicho de jugar juntos con otra experiencia y vamos a disfrutarlo. Ahora iré a visitarlo que se lo extraña”, afirmó el Indio sobre Leo en su arribo a Uruguay en la noche del lunes, mientras que ayer, tras la firma de su contrato con Peñarol, agregó: “Íbamos charlando por las ganas de estar juntos, pero había cosas extras que no dependían de nosotros”.

De alguna u otra manera, “las cosas extras” se solucionaron y permitieron que los Fernández se vuelvan a encontrar dentro, pero también fuera de la cancha. El que lo logró fue Peñarol luego de poder retener primero a su actual “10” y concretar la compra del 60% de la ficha del Indio que será el nuevo “8” ya que con esa camiseta —la que usó Leo en su primera temporada en el club— fue presentado para que ambos se reencuentren.