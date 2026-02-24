El "Indio" Fernández firmó contrato con Peñarol: el número que usará y qué otro refuerzo podría cerrar el club

Nicolás Fernández firmó su contrato con Peñarol y se transformó de manera oficial en la undécima alta del equipo de Diego Aguirre para la temporada 2026 a pocas horas de cerrarse el período de pases del fútbol uruguayo.

Es que este miércoles 25 de febrero vence el plazo para incorporar en la Liga AUF Uruguaya y a partir de esa fecha, los clubes solo podrán cerrar la llegada de jugadores que estén en condición de libre.

Lo cierto es que casi sobre el filo del cierre, el aurinegro concretó un pedido especial de la Fiera y se dio finalmente la llegada del "Indio" Fernández, quien este martes firmó un contrato por tres temporadas con la institución Mirasol luego de haber llegado en la noche del lunes a Montevideo.

Luego de varias negociaciones, idas y vueltas, Peñarol le compró a Godoy Cruz de Mendoza el 60% de la ficha del volante uruguayo de 27 años en un monto que ronda el millón y medio de dólares.

Tras estampar la firma de su contrato, Fernández habló con los medios allí presentes —entre ellos Ovación— y dijo: "Físicamente estoy muy bien, hice una pretemporada muy buena y estoy a la orden del cuerpo técnico. Obviamente se viene un partido muy importante y vamos a sumar desde donde toque".

El "Indio" contó además que ya habló con Diego Aguirre y consultado acerca de la motivación de poder jugar el clásico de este domingo, expresó: "Si toca olvidate que estoy. ¿Cómo no me va a ilusionar jugar un clásico? Pero bueno, primero tengo que conocer al grupo y a los compañeros y después veremos desde donde me toca".

"Ya con el simple hecho de ponerte esta camiseta no necesitás motivación. Es ponerse la camiseta, jugar y tratar de ganar todo lo que juguemos", agregó el jugador que también estuvo en carpeta de Belgrano de Córdoba.

"Si, tengo muchos amigos que están muy contentos y mi familia también porque es muy hincha de Peñarol. Tengo que ir de a poco porque en un club tan grande es difícil que te caiga la ficha enseguida", remarcó el volante que surgió en Fénix, donde generó una amistad con Leonardo Fernández, con quien se volverá a reencontrar dentro de la cancha ya que fuera mantiene una relación particular ya que son concuñados.

Y acerca de Leo, el "Indio" mostró su número de camiseta y usará en Peñarol la 8, dorsal que utilizó el ahora 10 Carbonero en su arribo al club.

Nicolás Fernández con el número de camiseta que utilizará en Peñarol. Foto: Natalia Rovira.

"Hasta que no se cierre, veremos", dijo Marcelo Solomita sobre el período de pases

Peñarol sigue expectante en el período de pases que se cierra este miércoles 25 de febrero y Marcelo Solomita, consejero aurinegro que ha estado muy activo en la comisión de pases y contrataciones junto a Fernando Jacobo y el presidente Ignacio Ruglio, habló con los medios tras la firma del contrato de Nicolás "Indio" Fernández.

Solomita dio una rueda de prensa con los medios presentes en el Palacio Peñarol este martes —entre ellos Ovación— y dijo: "El período de pases cierra el 25 y hasta que no se cierre veremos, está abierto".

Acerca de la chance de la llegada de Esteban da Silva —extremo de Racing— el consejero contó: "Está un poco frenado, pero como dije recién, hasta que no termine el período de pases, todo puede pasar".

Lo cierto es que Peñarol quiere cerrar el período de pases con la contratación de un extremo más y el tiempo apremia porque hasta este miércoles tendrá tiempo de incorporar jugadores con contrato ya que luego, solo podrá elegir jugadores libres.