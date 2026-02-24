Siguen las sanciones: Nacional y Peñarol volvieron a ser multados; a Leonel Rocco le dieron dos partidos

Pasó una nueva fecha del Torneo Apertura. Fue la tercera y dejó mucho dentro, pero también fuera de la cancha. En ese sentido, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer las sanciones para los diferentes actores de los equipos de Primera División.

En ese sentido, Nacional y Peñarol volvieron a ser multados. Para el Bolso se trató de la segunda multa del año —luego de lo ocurrido en la Supercopa Uruguaya—, mientras que para el Mirasol es la tercera y una vez más con un importante monto desde el punto de vista económico.

Para Nacional se trata de una multa de 15 UR tras el accionar de sus hinchas que le implicará al tricolor el pago de una suma cercana a los $ 27.777. Desde la Comisión se repara en la "responsabilidad objetiva de los clubes, protocolo de seguridad AUF, parcialidad y banderas".

Por su parte, en el caso de Peñarol la multa es bastante más importante porque asciende a las 150 UR, que rondan los $ 277.774 luego de lo ocurrido ante Deportivo Maldonado donde nuevamente se registraron proyectiles arrojados al campo de juego que derivaron al parate del encuentro durante varios minutos y donde el árbitro Javier Feres incluso dialogó con los encargados de seguridad.

El diálogo de Javier Feres con el área de seguridad en el partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado. Foto: Ignacio Sánchez.

En Progreso hay sanciones para los jugadores y el cuerpo técnico

Una de las sanciones a las que se hizo referencia en el nuevo informe de fallos de la Comisión Disciplinaria es la que recibió Ayrton Cougo que en su momento se instruyó y ahora se confirmó que será de tres partidos por "puntapié intencional", en el partido ante Deportivo Maldonado de la segunda fecha.

Por "juego desleal" se aplicó un partido de sanción para Sebastián Cardozo que vio la roja por doble amarilla ante Nacional y que derivó en la expulsión de Leonel Rocco tras las protestas al árbitro Gustavo Tejera al entender que no correspondía dicho castigo.

Leonel Rocco y su calentura con Gustavo Tejera en Durazno. Foto: Leonardo Mainé.

Precisamente al entrenador del Gaucho se le aplicó una sanción de dos partidos por "injurias y desobediencias" que llevaron a que el árbitro principal lo expulse en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno.

Por su parte, en Danubio también fue sancionado con un partido Maicol Ferreira según se tipificó en el informe por "injurias a rival" en el partido donde el franjeado cayó ante Racing por 4-0 en el Parque Roberto.