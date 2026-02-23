"Que no quede impune y se actúe con rigor": Progreso pide "audiencia urgente" tras derrota ante Nacional

Luego de haberse consagrado campeón de la Copa de la Liga AUF, el arranque de Progreso en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya no fue el mejor y acumula tres derrotas en las tres primeras fechas. El Gaucho viene de caer 0-1 ante Nacional en Durazno, en un partido con algunas polémicas, y desde el equipo de La Teja emitieron un comunicado manifestando su "profunda preocupación" por los fallos arbitrales. Además, solicitan una "audiencia urgente" con el Colegio de Árbitros.

"Pero si la estamos viendo, no lo tocó. Andá a verla. ¡Siempre lo mismo!", manifestó el entrenador de Progreso, Leonel Rocco, a Gustavo Tejera. El árbitro había expulsado a Sebastián Cardozo e hizo lo mismo con el director técnico del Gaucho tras la protesta.

¿Estuvo correctamente expulsado Cardozo? ¿Cómo viste la jugada? 🤔 pic.twitter.com/pc8NAF4kRk — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) February 22, 2026

No fueron las primeras del partido, ya que Progreso también mostró gran disconformidad luego del gol de Nacional.

"Primero que nada, fue pasado de tiempo. Porque yo voy a apagar el cronómetro cuando despejamos nosotros, porque ya estaba en los 47, había dado dos minutos y no había pasado nada esos dos minutos. Si bien los árbitros pueden, después que dan la edición, dar más, no había pasado nada, no hubo ninguna decisión más y el gol creo que son pasados los 40 segundos después. Se fue la pelota afuera y siguió jugando, vino el gol y acá tengo en el celular una pelota al área, hay un trazado de líneas que es increíble", manifestó el entrenador del Guacho sobre el gol de Julián Millán que le dio la victoria a Nacional.

Se generó un gran malestar en Progreso e incluso después del partido hubo varios parciales del equipo de La Teja que tuvieron altercados con efectivos policiales. Todo comenzó cuando un conjunto de parciales intentó vulnerar una valla de seguridad ante la presencia del personal contratado para el espectáculo. Cuando estos buscaban impedirlo, recibieron el apoyo de los efectivos policiales, que ingresaron en la zona y terminaron a los golpes con varios hinchas.

Este domingo por la noche, al día siguiente de la derrota con Nacional, Progreso emitió un comunicado que no solo hace hincapié en los fallos arbitrales ante el tricolor si no que también recuerda el partido de la primera fecha ante Central Español, que terminó con goleada 3-0 del palermitano en el Paladino y tuvo un penal polémico a favor del equipo que se terminó llevando la victoria.

"Con las herramientas que hoy cuenta el arbitraje, no se pueden cometer errores de interpretación de tal magnitud ni mucho menos omitir la utilización de esas herramientas", enfatiza el comunicado del Gaucho, que solicita una audiencia de carácter urgente con el Colegio de Árbitros.

"Que no quede impune y se actúe con rigor": el comunicado de Progreso tras la derrota ante Nacional

"Ante los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Atlético Progreso expresa lo siguiente:

1.Manifestamos nuestra profunda preocupación por los reiterados fallos arbitrales que han perjudicado directamente a nuestra institución. Esto quedó en evidencia en el resultado del encuentro disputado el día de ayer (sábado) frente al Club Nacional de Football, así como en otros desempeños arbitrales, puntualmente los ocurridos en la Fecha 1.

2. Entendemos que con las herramientas que hoy cuenta el arbitraje, no se pueden cometer errores de interpretación de tal magnitud ni mucho menos omitir la utilización de esas herramientas.

3. En este contexto, expresamos nuestro total respaldo a las declaraciones públicas realizadas por nuestro Director Técnico, Leonel Rocco, y por los integrantes del nuestro Plantel Principal. Consideramos que sus expresiones son el fiel reflejo del sentir de nuestra institución ante la reiterada vulneración de la justicia deportiva.

4. Como consecuencia directa de estos hechos, la Comisión Directiva ha decidido solicitar de manera formal una audiencia urgente ante el Colegio de Árbitros.

5. Confiamos en un fútbol con justicia y transparencia, instamos a que no quede impune y se actúe con rigor frente a quienes vulneran estos principios y valores esenciales del deporte.

6. Agotaremos todas las instancias institucionales para que el respeto a la competencia sea garantizado.