Hinchas de Progreso a los golpes con la Policía en Durazno: qué pasó tras la caída ante Nacional

Tras la caída 1-0 de Progreso ante Nacional en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, un grupo de hinchas identificados con los colores del Gaucho protagonizaron incidentes con la Policía en un sector de la Tribuna de los Campeones José Guillermo Vera.

Todo comenzó cuando un conjunto de parciales intentó vulnerar una valla de seguridad ante la presencia del personal contratado para el espectáculo. Cuando estos buscaban impedirlo, recibieron el apoyo de los efectivos policiales, que ingresaron en la zona y terminaron a los golpes con varios hinchas.

El momento de los incidentes entre algunos hinchas de Progreso y la Policía en Durazno. Foto: Leonardo Mainé.

La violencia duró varios minutos y dejó al menos una persona lesionada, que quedó tendida en el suelo en medio del tumulto y debió ser atendida por el personal médico presente. No habría estado involucrada en los hechos de violencia.

Según una versión a la que accedió Ovación, el origen del conflicto se dio cuando a un fanático de Progreso se le cayó un celular a la cancha en pleno transcurso del partido. Cuando pidió que se lo devolvieran, le habrían respondido que debía pasarlo a buscar una vez que finalizara el encuentro.

Visiblemente molesto, al terminar el trámite uno de los hinchas se acercó manifestando que le habrían robado dicho teléfono, y ese fue el origen de la escalada de violencia que se dio luego.

Mientras transcurrían los hechos, varios parciales de Nacional miraban desde lejos los incidentes y algunos le reprochaban con insultos a sus pares de Progreso el comportamiento violento que habían tenido.