Nacional aprontó el clásico con victoria: dos cambios claves y la contundente frase de Lucas Rodríguez

Fue otro Nacional desde el arranque y se impuso 1-0 ante Progreso en el Landoni. Lejos de la imagen que había dejado en los partidos anteriores, salió decidido a atacar y lo hizo con eficacia por la banda derecha cada vez que Juan Pintado se proyectó y logró asociarse con Tomás Verón Lupi, que aportó vértigo y desborde.

Por allí se gestó el primer aviso a los 9’ cuando realizaron un tándem, llegó el centro, un rebote y el remate potente de Lucas Rodríguez. Después Maxi Silvera tuvo su chance con un remate cruzado y el juvenil Rodrigo Martínez demostró que tiene con qué. Aprovechó el manejo de ambos perfiles para desbordar por izquierda y, en una de sus incursiones, levantó un centro para Maxi Gómez, quien cabeceó y forzó el despeje del Gaucho sobre la línea.

Ya en la última jugada del primer tramo, Sebastián Coates tuvo una corazonada: se posicionó en el área rival, tiró un sombrero y luego Julián Millán anticipó a todos para convertir el gol del triunfo.

Julián Millán celebrando el gol de Nacional junto con Maxi Gómez en el Landoni. Foto: Leonardo Mainé.

Pero en el complemento la generación ofensiva cayó de manera contundente. La visita no logró establecer las mismas conexiones ni supo aprovechar la ventaja numérica por la expulsión de Sebastián Cardozo.

Jadson sacó apuntes y decidió cambiar a los extremos en busca de frescura. Con el ingreso de Lodeiro por el callejón central tuvo alguna aproximación, y más tarde llegó el debut de Nicolás López en el Apertura. Con solo unos minutos le bastó para exigir al arquero Mehring, quien se salvó del blooper en lo que fue gol anulado al “9” tricolor.

Nacional retornó a la senda triunfal en la previa del clásico y dejó buenas señales con los pibes de la casa: Martínez y Federico Bais mostraron personalidad y que no se la pondrán fácil a los de mayor trayectoria, aunque resta saber cómo evoluciona Camilo Cándido de la contractura que le impidió el reestreno en la institución.

Rodrigo Martínez, juvenil de Nacional, con la pelota frente a Progreso. Foto: Leonardo Mainé.

A su vez, Jadson solucionó la pelota quieta de Progreso implementando la marca personal y el Bolso ganó seguridad ante una zaga rival que destacaba por su porte físico.

También mostró capacidad para adaptar su plan de juego cuando no hay espacios para conectar, lo que generó conformidad en Lucas Rodríguez, una novedad en la oncena. “El grupo está muy bien, somos los campeones y tenemos que estar tranquilos. Tenemos que jugar como campeones, a veces no es fácil porque los equipos no nos salen a jugar, pero estamos muy bien”, dijo en diálogo con Ovación.

Consultado sobre si piensa que Peñarol saldrá o no a jugar el próximo domingo en el Gran Parque Central, respondió: “No, no creo, el estilo de Peñarol tampoco es salir mucho a jugar, pero bueno, vamos a ver”. Está todo dado para un clásico de alta intensidad y Millán confesó que se imagina como “una locura” el recibimiento en el GPC.