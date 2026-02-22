"Lo estamos viendo, no lo tocó": la calentura de Leonel Rocco tras la roja a Cardozo en Progreso vs. Nacional

El partido que Nacional le ganó a Progreso tuvo una jugada polémica que hizo calentar a todo el plantel del Gaucho del Pantanoso, incluso al entrenador Leonel Rocco, quien terminó siendo expulsado a instancias del cuarto árbitro en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno.

A los 70 minutos de juego, Sebastián Cardozo fue a despejar una pelota, tocó el balón antes que Maximiliano Silvera pero luego impactó contra el delantero tricolor y se ganó la segunda amarilla ya que había sido amonestado en la primera parte.

Roja polémica porque Cardozo no le cometió una dura falta a Silvera y antes, había despejado la pelota llegando antes que el jugador de Nacional a ella, pero el árbitro Gustavo Tejera le mostró la amarilla y lo expulsó, dejando con 10 al equipo que estaba oficiando como local en Durazno este sábado.

¿Estuvo correctamente expulsado Cardozo? ¿Cómo viste la jugada? 🤔 pic.twitter.com/pc8NAF4kRk — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) February 22, 2026

Eso generó mucha molestia en el banco de suplentes del Gaucho del Pantanoso y hasta el propio entrenador Leonel Rocco pidió que revisaran la jugada, algo que no puede hacer el VAR ya que la herramienta no está disponible para revisar una segunda amonestación aunque derive en una expulsión.

"Pero si la estamos viendo, no lo tocó. Andá a verla. ¡Siempre lo mismo!", le recriminó el técnico del equipo de La Teja al cuarto árbitro que esta noche fue Eduardo Varela en Durazno.

El DT de Progreso siguió protestando y aunque nunca llegó a insultar a los árbitros, se terminó yendo expulsado porque Gustavo Tejera le mostró la tarjeta roja luego de sus quejas tras esa expulsión de Cardozo.

Leonel Rocco y su calentura con Gustavo Tejera en Durazno. Foto: Leonardo Mainé.

Pero la calentura venía de antes ya que Rocco también le recriminó en todo momento a los jueces por el gol de Nacional, que llegó pasado el tiempo de dos minutos de adición que había dado Tejera en la mitad de la cancha.

"¡Nos hicieron el gol tres minutos pasada la hora! ¡No seas malo!", le gritaba Rocco a los árbitros cuando ya sabía que debía abandonar el banco de suplentes por haber sido expulsado.