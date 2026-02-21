Boston River 0-0 Albion: el Sastre sobrevivió tras quedar con 10 y sumó su primer punto en el Torneo Apertura

La tercera fecha del Torneo Apertura continuó este sábado en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde Boston River y Albion empataron sin goles con el arbitraje de Daniel Rodríguez.

En un duelo de equipos que necesitaban sumar de a tres para empezar a acomodarse en todas las tablas ya que el Sastre aún no ganó —dos derrotas al hilo— y el Pionero logró un solo triunfo hasta el momento en su regreso a Primera División, no hubo vencidos ni vencedores ya que ninguno de los dos pudo romper el cero.

Primer tiempo

Poco. Muy poco fue lo que mostraron en materia ofensiva Boston River y Albion en el encuentro que se está jugando en el Campeones Olímpicos de Florida por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.

El Sastre comenzó con mejor intención con buen juego asociado y con Gastón Ramírez intentando habilitar a Leandro Suhr y a Franco Pérez en ofensiva, pero sin profundidad.

Por el lado del Pionero, el empuje de Carlos Airala en ataque fue lo más destacado, pero al igual que su rival, el equipo de Federico Nieves no tuvo la profundidad necesaria para lastimar a Boston River.

Hernán Toledo ante la marca de Franco Pérez en el partido entre Boston River y Albion por el Torneo Apertura. Foto: Albion.

Segundo tiempo

En el inicio del complemento, Carlos Airala, quien había sido el más inquieto en la primera parte, fue el protagonista del primer remate al arco de Albion en el partido con un disparo suave que contuvo bien ubicado Bruno Antúnez.

El Pionero fue por más y a los 49, una buena jugada individual de Hernán Toledo por la derecha terminó con un centro atrás del argentino y Francisco Ginella, vestido de 9 en el área, la enganchó de primera y de derecha pero el remate se fue por arriba del horizontal.

Pero Boston River despertó y reaccionó para llevar peligro sobre el arco de Sebastián Jaume. A los 53', Jairo O'Neill peleó y ganó una pelota por la raya contra la izquierda y mandó un centro rastrero, venenoso, que conectó el argentino Francisco Bonfiglio pero sin poder darle destino de gol a esa pelota. Estuvo cerca el Sastre.

A los 69' hubo una jugada en la que tuvo que intervenir el VAR porque Carlos Airala le pellizcó la pelota a Marco Mancebo, quien lo bajó, pero Daniel Rodríguez dejó seguir, aunque el llamado de la cabina le hizo observar la jugada nuevamente y tomar una decisión: expulsar al defensor de Boston River ya que si el delantero del Albion se hacía con el balón, se iba directo al arco.

El Pionero creció y de pelota quieta tuvo la más clara. Un gran tiro libre de Lucas Rodríguez obligó a una gran intervención, ahora sí, de Bruno Antúnez, quien mandó la pelota al córner evitando la caída de su arco.

En los descuentos, Albion se perdió el gol del triunfo tras una jugada personal de Briam Acosta, quien se metió en el área y luego asistió a Álvaro López pero el delantero definió mal y dejó escapar una inmejorable chance para anotar.

Gastón Ramírez en el partido entre Boston River y Albion en Florida por el Torneo Apertura. Foto: Boston River.

Boston River vs. Albion

Hora: 17:00

Cancha: Estadio Campeones Olímpicos de Florida

Árbitro: Daniel Rodríguez

Asistentes: Andrés Nievas y Agustín de Armas

Cuarto árbitro: Jonathan de León

VAR: Leodan González y Richard Trinidad

Boston River

Bruno Antúnez

Juan Acosta, Martín González (66', Marco Mancebo), Ignacio Fernández, Jairo O'Neill

Leandro Suhr, Francisco Barrios, Agustín Amado (78', Federico Dafonte), Franco Pérez (78', Fredy Martínez)

Gastón Ramírez

Francisco Bonfiglio

D.T. Israel Damonte

Albion

Sebastián Jaume

Agustín Pereira, Matías de los Santos, Ezequiel Burdín, José Álvarez

Tomás Moschión, Francisco Ginella (86', Leonardo Pais), Lucas Rodríguez (80', Agustín Vera)

Carlos Airala (80', Nahuel Roldán), Hernán Toledo (80', Briam Acosta), Tobías Figueroa (66' Álvaro López)

D.T. Federico Nieves

Amarillas: Fredy Martínez (Boston River); Ezequiel Burdín (Albion).

Rojas: 69' Marco Mancebo (Boston River).