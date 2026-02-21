Guillermo Gandolfo: por qué su golazo a Peñarol no fue casualidad y la clave del Central Español que sorprende

Guillermo Gandolfo, con mucha clase, asistió a Juan Ignacio Dupont para que desbordara por izquierda y ejecutara un centro. Gastón Togni despejó de forma defectuosa y la pelota le quedó al jugador que había iniciado el ataque. “Vi que el despeje venía hacia donde estaba parado y no lo dudé: controlé lo mejor posible para que la pelota me quedara adelante y así rematar de zurda”, le confesó el volante de 23 años a Ovación en lo que fue la apertura del tanteador de Central Español contra Peñarol en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

Gandolfo reconoció que hubo un hecho en el duelo ante el Mirasol que le sirvió para convertir su segundo tanto como futbolista profesional. “Me había quedado una en el primer tiempo, que le pegué de primera y se fue desviado. Ahí (Alejandro) Villoldo estaba atrás mío y me dijo: ‘Hacé dos toques que tenés tiempo’”, apuntó.

“Entonces cuando vi que la pelota venía en el aire, me acordé y dije: ‘Tengo que hacer dos toques porque me va a quedar para definir’. Por suerte rematé y entró”, sostuvo con una sonrisa.

Escuchó el sonido de la pelota pegando en el fondo de las redes del arco mirasol y salió a celebrar su gol en la tribuna donde estaban los hinchas de Central Español y su familia. En ese momento de alegría tuvo unas palabras de Raúl Tarragona que las recordó con claridad. “Guille, disfrutalo que te lo merecés”, señaló el jugador surgido de las formativas de River Plate por los dichos del “9” Palermitano.

Se trató de su segundo gol como futbolista profesional. ¿Otro hecho curioso? Ambos desde afuera del área, uno con pierna derecha y el otro con izquierda. Los anotó con Central Español y explicó que eso, en gran parte, se debió a un ejercicio que realiza en el club bajo las órdenes del entrenador Pablo de Ambrosio.

¡ASÍ FUE EL PRIMER TANTO DE CENTRAL ESPAÑOL!



Guillermo Gandolfo convirtió el 1-0 ante Peñarol por el Torneo Apertura.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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“Hacemos un juego que se llama dos toques. Se trata de definir cerca de la media luna, más o menos donde me quedó a mí contra Peñarol, y de ahí pateamos de derecha, de izquierda, de lo que cada uno prefiera. Creo que haciendo ese juego es donde uno mejora el rematar con ambas piernas y, por suerte, el otro día pude convertir”, relató.

Hubo una acción del partido entre Central Español y Peñarol que fue viral: la increíble maniobra de Fernando Camarda que derivó en el 2-0. Tras un saque rápido del arquero Rodolfo Alves de Melo, Camarda hizo de las suyas, aunque Gandolfo no quedó tan asombrado porque “es algo que él hace siempre”.

Tuvo una vista privilegiada de la gran jugada que se dio en el Campus de Maldonado porque estaba en la zona defensiva. “Vi cómo primero le amagó a Remedi y después los dos caños al Cepillo González; no los tiró para sobrar, sino que los utilizó como un recurso que, obviamente, le salieron muy bien y siempre los hace en las prácticas. Fue una hermosa jugada y que haya terminado en gol le suma un color más lindo”, esgrimió.

Guillermo Gandolfo, una de las figuras de Central Español en su regreso a Primera División. Foto: Natalia Rovira.

El Palermitano viene de meter dos ascensos al hilo: en 2024 de la C a la B y en 2025 de Segunda a Primera División. “Me esperaba hacer un buen arranque, pero no ganando los dos partidos y más contra un grande”, manifestó Gandolfo.

A la hora de indicar cuál fue la clave para conseguir esto, el volante no lo dudó y fue que Central Español logró mantener a muchos de los que fueron protagonistas de los dos ascensos. “Lo bueno que tiene este plantel es que hay una gran base del año pasado. Además, es un grupo que entra a la cancha a jugar el partido y luego es fútbol”, soslayó.

Si bien las luminarias de poseer puntaje perfecto y haberle ganado a Peñarol podría hacer que muchos se animaran a desenfocarse, no es el caso de Gandolfo y de Central Español que tiene en claro cuál es el gran objetivo del 2026. “Estamos mirando la tabla del descenso, sabemos que sumando puntos de a poco vamos a ir saliendo de ese lugar”, cerró.

Ahora, el próximo paso a dar será mañana ante Juventud de Las Piedras (17:00), en el Parque Artigas.